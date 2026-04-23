قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمعية مستثمري مرسى علم: نستهدف 90% إشغال صيفي.. و3 تحديات عالمية تواجهنا
رئيس الوزراء: تحفيز الاستثمارات بمجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات لتقليل معدلات التلوث
مدبولي: حريصون على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية
مدبولي: نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية

رئيس الوزراء :نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
رئيس الوزراء :نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
أ ش أ

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مضيفًا أن الحكومة تدعم التوسع في مثل هذه المشروعات التي تسهم في إحلال الواردات، مما يوفر موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلًا عن التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن منتجات المشروع من أدوات الطهي تلبي احتياجات قطاع السياحة لا سيما في ظل التوسع الجاري لمضاعفة عدد الغرف الفندقية.

جاء ذلك حلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "نيو سيفلون" (NEW SEFLOON) المتخصص في إنتاج منتجات الألومنيوم وأدوات الطهي، بنطاق المطور الصناعي "الشرقيون للمشروعات الصناعية OIP"، وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار رئيس الوزراء، في أثناء جولته التفقدية بالمصنع، إلى أن الدولة تشجع المستثمرين الوطنيين على الدخول في قطاع السلع الهندسية والاستهلاكية.

صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنوع الأنشطة الصناعية داخل منطقة السخنة، من الصناعات الثقيلة إلى المتوسطة والخفيفة، يعكس مرونة المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقطاب مختلف أنواع الاستثمارات، موضحًا أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، بالإضافة لاتفاقيات التجارة الحرة والدولية تمثل حوافز غير مباشرة للمستثمرين، فضلًا عن المزايا التنافسية الإضافية مثل توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي.

وحرص رئيس الوزراء على تفقُد خطوط الإنتاج، ومن ذلك خط الترميل والصنفرة وخط الرش، وكذا مخازن المواد الخام وقطع الغيار والدهانات والمنتج النهائي، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة، حول مكونات المصنع وحجم الاستثمارات به، حيث أوضح أن التكلفة الاستثمارية لمصنع "نيو سيفلون" تبلغ 2.5 مليون دولار.

ولفت رئيس مجلس الإدارة أيضًا إلى أن المصنع يُقام على مساحة 5680 مترًا مربعًا، كما يتيح 45 فرصة عمل، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 120 ألف قطعة.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى شعار صنع في مصر منتجات ذات جودة عالية التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

وزير السياحة والآثار

السياحة: منصة رحلة نفذت 6500 زيارة مدرسية في 70 موقعاً أثرياً

توقيع بروتوكول تعاون

وزير الصحة: تعاون مع مؤسسة شباب القادة للتوعية بالقضايا السكانية

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد