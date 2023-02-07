ننشر أماكن منافذ أهلا رمضان في 11 محافظة.. تعرف عليها

انطلقت معارض "أهلا رمضان" من الأقصر إلى البحر الأحمر إلى الإسماعيلية إلى القليوبية إلى دمياط، وتتوالى يوميا في باقى المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، والمحافظين بجميع ربوع مصر، بتنظيم من الغرف التجارية بكل محافظة، في مثال حى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، لتصل إلى أكثر من 200 معرض ثابت بخلاف المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%.

وأكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، حيث أكد أن تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، حيث وفر المحافظون الأراضي القريبة من التجمعات السكنية، وكذا الخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة، وقامت الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها.

وأوضح “عز” أن وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة اجتمعوا مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات.

وأضاف أن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى جميع المواطنين في جميع ربوع مصر، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة، وإنشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والتي وصلت إلى 18 منفذا في 6 محافظات، وستتولى المعارض في جميع ربوع مصر خلال الشهر وتستمر حتى شهر رمضان الكريم.

وأكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، حيث تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة تقل عن التكلفة وتعوض خسارتها من باقى منتجات الشركة، وتصل تلك الخصومات إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش، و20% في الشاي.

وأوضح أنه نظرا لتهافت قلة من التجار على السلاسل والمنافذ لشراء كميات كبيرة من السلع المخفضة والمخصصة للمواطنين، فقد تم وضع حد أقصى لعدد الوحدات التي يتم شراؤها مع منع تواجد عربات نقل في المنطقة، وتكثيف الرقابة على المنافذ والسلاسل لمنع استغلال التخفيضات من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار.

وذكر أن وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة اتفقا مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد قيام الحكومة والبنك المركزى بتعجيل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار، مع زيادة المعروض من السلع في جميع المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.

وأضاف أنه فور الإعلان عن خروج كميات كبيرة من السلع من الموانئ، وحتى قبل وصولها للأسواق، فقد انخفض سعر طن الفول 5000 جنيه والعدس 7000 جنيه، حيث خشي من حجبوا السلعة انخفاض الأسعار فقاموا بطرح ما خزنوه بالأسواق، ما أدى إلى العودة للسعر العادل.

وأشار إلى أن المنافذ بدأت في عواصم المحافظات لتنتشر في المدن والمراكز تدريجيا، وقد خصص المحافظون الأماكن التالية وتستكمل تباعا في باقى المحافظات:

• محافظة الجيزة: الملك فيصل - أرض اللواء بالعجوزة - المنيب - ترعة المنصورية بالهرم.

• محافظة الإسكندرية: الأزاريطة - العطارين - الجمرك - المنشية.

• محافظة الشرقية: الزقازيق - الإبراهيمية - الحسينية - منيا القمح - ديرب نجم - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة.

• محافظة المنوفية: مسجد سيدي خميس مديرية غرب شبين الكوم.

• محافظة القليوبية: بنها - حي غرب شبرا - قليوب - طوخ - القناطر الخيرية - منطقة المستشح.

• محافظة كفر الشيخ: الحامول - بلطيم.

• محافظة الفيوم: امام نادي الشباب المسلمين.

• محافظة بني سويف: منتزه النصر - الفشن - الواسطى.

• محافظة سوهاج: بجوار استاد سوهاج - أمام مركز سوهاج بالإضافة إلى إقامة معرض في كل مركز بالمحافظة.

• محافظة المنيا: مركز ملوي على شارع العرفان - مركز أبو قرقاص - معرض في شارع العباسيري.

• محافظة القاهرة:

- السيدة زينب: امتداد شارع السد- ميدان زينهم - منطقة المواردي.

- مصر القديمة: أثر النبي - خارطة الشيخ مبارك - عين الصيرة.

- المقطم: ميدان النافورة - الهضبة الوسطى بجوار مساكن الزلزال.

- الخليفة: شارع الأشراف بجانب أرض المطاحن- الأباجية - أسفل كوبري الحضارات.

- التبين: شارع الوسط بجوار ميدان الساعة - شارع الصفا والمروة - شارع كورنيش النيل بمدخل شارع الوسط.

- حلوان: شارع أبو رجيلة - العزبة البحرية والقبلية - عزبة الوالدة بعرب غنيم.

- طرة: مدخل منطقة شق الثعبان بطريق الأوتوستراد- شارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة طرة الأسمنت - شارع معهد أمناء الشرطة.

- المعصرة: شارع العروبة - شارع الخشاب أمام جامع أبو بكر- أمام محطة مترو المعصرة.

- البساتين: شارع البساتين العمومي أمام شركة الكهرباء - شارع 250 أمام المركز الأولمبي - منطقة بير أم سلطان.

- دار السلام: شارع الفيوم - شارع مجمع المدارس - شارع 9 تقاطع شارع فرج يوسف.

- 15 مايو: أمام مبنى الحي.

- المعادي: ميدان العرب.