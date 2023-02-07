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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد تاج الدين : عمرو دياب دمه خفيف والكينج من أهرامات مصر

خالد تاج الدين
خالد تاج الدين

كشف الشاعر الغنائى خالد تاج الدين عن رأيه فى التعاون مع الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير خاصة أن شاركهما فى عديد من الأعمال الغنائية التى حققت نجاحا كبيرا.

وقال خالد تاج الدين إن الهضبة عمرو دياب أحد النجوم الذين يتمتعون بخفة دم ويجمعنا سويا عديد من المواقف الطريفة سواء على مستوى العمل أو كاصدقاء.

وأضاف خالد تاج الدين : أما الفنان محمد منير فهو هرم من أهرامات مصر والتعاون معه ممتع للغاية.

يحتفل النجم عمرو دياب بيوم عيد الحب هذا العام بحفل غنائي ضخم وسط جمهوره بدولة قطر وذلك يوم 14 فبراير المقبل على خشبة أحد المسارح الكبرى هناك.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل العديد من أغنياته الرومانسية القديمة والحديثة والتي تتماشى مع مناسبة يوم عيد الحب العالمي "الفالنتين"، بالإضافة إلى أشهر أغنياته ومنها: "يا أنا يا لأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما أنتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، إنت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع" وغيرها من الأغاني.

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