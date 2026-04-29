آدم حول يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم التأهيلية بإفريقيا للإسكواش

تأهل نجم نادي وادى دجلة آدم حول والمصنف التاسع والثمانون عالميًا على محمد ناصر المصنف اثنان وسبعون عالميًا ، إلى نصف نهائي لبطولة العالم التأهيلية أفريقيا 2025-2026 بنتيجة 2-3، بواقع أشواط 11-9، 8-11، 11-7، ، 4-11، 9-11 في مباراة استغرقت 73 دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب آدم حول من تحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة نصف النهائية أمام محمد جوهر، المصنف ثلاثة وتسعون عالميًا، يوم 30 مواجهة مُرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.

جدير بالذكر أن بطولة العالم التأهيلية أفريقيا- 2026 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في الجيزة، مصر ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش، من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 10,100دولار أمريكي، بواقع

5,050 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.