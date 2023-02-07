بمناسبة عيدهم الــ71.. طلبة كلية الشرطة يزورون مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي

واصلت وزارة الداخلية مشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى.. فقد أوفدت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات وضباط وضابطات كلية الشرطة فى زيارة لمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالتجمع الأول بالقاهرة وذلك بمناسة الإحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة.

كان فى إستقبالهم القائمون على إدارة المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.. حيث أشادت مديرة المدرسة بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين، كما ألقى أحد ممثلى كلية الشرطة كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية ، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها فى صفحاته المجيدة.

وقد تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.