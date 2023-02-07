جاد القاضي: لا يمكن التنبؤ بالزلازل ولا علاقة لحركة الكواكب بذلك

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موضوع التنبا بالزلازل أمر غير موجود، وموضوع التوقع ومراقبة نشاط الزلزال في اي منطقة مثل مراقبة سلوك إنسان أو طفل، ومنطقة تركيا في المتوسط يحدث زلزال كل 25 أو 30 سنة فهذا الحجم وأما ربط ذلك بالكواكب من عدمة لا يرى أن لها علاقة بالأمر وقد يكون تصادف ليس إلا.

وأوضح جاد القاضي خلال مداخلة له عبر برنامج "من مصر" تقيدم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن لا يوجد اتصال مباشر ما بين الكواكب الخارجية و الزلازل العنيفة، وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض الزلازل العنيفة في اليابان بقوة 9.2 ريختر عام 2011، وأيضا في جواتيمالا وتشيلي ولم يسبق إرتباط هذا بدوران الكواكب أو حركتها.

ارتباط الزلازل بالألواح التكتونية

وأشار جاد القاضي إلى أن الزلازل تكون مرتبطة بحركة الألواح التكتونية والنشاط على الصدوع والتراكيب الجيولوجية مثلما حدث اليوم بتركيا، وليس حركة الكواكب، فلا يوجد تنبؤ حتى الأن، ومن الوارد أن يحدث توقع ولكن بدون تحديد اليوم والقوة.