عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جاد القاضي: لا يمكن التنبؤ بالزلازل ولا علاقة لحركة الكواكب بذلك

حركة الكواكب والزلازل
حركة الكواكب والزلازل

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موضوع التنبا بالزلازل أمر غير موجود، وموضوع التوقع ومراقبة نشاط الزلزال في اي منطقة مثل مراقبة سلوك إنسان أو طفل، ومنطقة تركيا في المتوسط يحدث زلزال كل 25 أو 30 سنة فهذا الحجم وأما ربط ذلك بالكواكب من عدمة لا يرى أن لها علاقة بالأمر وقد يكون تصادف ليس إلا.

 

وأوضح جاد القاضي خلال مداخلة له عبر برنامج "من مصر" تقيدم الإعلامي "عمرو خليل" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن لا يوجد اتصال مباشر ما بين الكواكب الخارجية و الزلازل العنيفة، وفي الفترة الأخيرة حدثت بعض الزلازل العنيفة في اليابان بقوة 9.2 ريختر عام 2011، وأيضا  في جواتيمالا وتشيلي ولم يسبق إرتباط هذا بدوران  الكواكب أو حركتها.

 

ارتباط الزلازل بالألواح التكتونية

 

وأشار جاد القاضي إلى أن الزلازل تكون مرتبطة بحركة الألواح التكتونية والنشاط على الصدوع والتراكيب الجيولوجية مثلما حدث اليوم بتركيا، وليس حركة الكواكب، فلا يوجد تنبؤ حتى الأن، ومن الوارد أن يحدث توقع ولكن بدون تحديد اليوم والقوة.

الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلازل تركيا سي بي سي الكواكب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تواصل الهبوط .. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

قانوني: اتحاد الكرة مهدد بالغرامة وحبس رئيسه في شكوى الزمالك

درجة الحرارة تحت الصفر لأول مرة في مصر.. تحذير جديد من الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

فبراير استثنائي| الأرصاد تطلق إنذار عاجلا حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

5 قرارات هامة من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات البرامج الرياضية

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء والكيلو يسجل 66 جنيهاً

هجوم جريء.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان عن موعد نهاية حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

سيتروين C4 بسعر 175 ألف جنيه.. تفاصيل

السيطرة على حريق داخل مصنع زجاج في مدينة نصر.. صور

فراخ ميتة للبيع..القصة الكاملة لضبط دواجن فاسدة داخل مطعم سوري شهير بحلوان..صور

خالد الجندي: ملكيتنا للبيوت مزيفة والزلزال لا ينظر إلى رخصة العقار.. فيديو

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

بشري سارة.. انخفاض أسعار الأرز بـ الأسواق |كم سيصل قيمة الكيلو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عريس يقدم مساعدات للفقراء بدلا من إقامة حفل الزفاف

بملامح طفولية.. أصالة تثير الجدل برفقة رامي صبري وزوجته

الله في عون العبد.. هكذا تصرف الشيف بوراك مع متضررين الزلزال بتركيا

لمرضى السكر.. فوائد عديدة لتناول كوب من عصير الجريب فروت

فيديو

ثلاثة زلازل بنفس الوقت في عدة دول| ماذا يحدث لكوكب الأرض؟

هل اقتربت القيامة ..زلازل في عدة دول وتنبؤ بتسوماني يهدد الإسكندرية

صاحب تاريخ.. ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي| فيديو جراف

إمام عاشور يغني للأهلي بعد رحيله عن الزمالك.. ما القصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ