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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأوكازيون الشتوى بدأ.. التموين تكشف عن طرق خداع التجار وحماية المواطنين| فيديو

الأوكازيون
الأوكازيون

قال أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن التجار شريحة أساسية نهتم بها مثل المواطن المصرى، و أن الهدف من الأوكازيون هو تخفيف العبء على المواطنين، وتنشيط حركة التجارة الداخلية فى مصر. 

 

 الأوكازيون.. إزاى أعرف خداع التجار؟

وأشار أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين خلال برنامج"من مصر" تقديم الإعلامي عمرو خليل المذاع على فضائية سى بى سى، إلى أنه يجب أن يضع التاجر سعرين على تكت اللبس، السعر القديم و السعر الحالى، حتى نتأكد من عدم تلاعب التجار بالأسعار.

 

ممكن استبدل و استراجاع اللبس الشتوى خلال فترة الاوكازيون

و ينصح مدير الإدارة العامة للرقابة على المعاملات التجارية، بضرورة مطالبة المشتري بفاتورة ضريبية، و هذا هو حقه القانونى، و أيضا يتم أستبدال للملابس واسترجاعها، منوها أن أى تاجر يرفض هذه المعاملة هو مخالف.

الاوكازيون التموين المعاملات التجارية أحمد أبو الفضل التجار

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