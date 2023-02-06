لمواجهة جشع التجار..انطلاق الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل لـ50% |تفاصيل

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، ان وزارة التموين أعلنت بداية الأوكازيون الشتوي، والذي يبدأ من اليوم الإثنين وضم 300 محل تجاري.



تخفيضات تصل إلي 50 % داخل الأوكازيون الشتوي

واضافت ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا علي قناة “cbc”، ان التخفيضات تصل إلي 50 %، واكدت وزارة التموين ان هناك احتمالية لوصول المحلات التجاري داخل الأوكازيون الشتوي إلي 4000.



أكدت، أن وزارة التموين نوهت على ضرورة استمرار الحملات للتأكد من التزام التجار بالأسعار فالطبيعى أن التاجر لابد، وأن يضع السعر الاساسى للسلعة قبل التخفيض وبعده.



