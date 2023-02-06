عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لمواجهة جشع التجار..انطلاق الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل لـ50% |تفاصيل

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، ان وزارة التموين أعلنت بداية الأوكازيون الشتوي، والذي يبدأ من اليوم الإثنين وضم 300 محل تجاري.

تخفيضات تصل إلي 50 % داخل الأوكازيون الشتوي
واضافت ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا علي قناة “cbc”، ان التخفيضات تصل إلي 50 %، واكدت وزارة التموين ان هناك احتمالية لوصول المحلات التجاري داخل الأوكازيون الشتوي إلي 4000.

أكدت، أن وزارة التموين نوهت على ضرورة استمرار الحملات للتأكد من التزام التجار بالأسعار فالطبيعى أن التاجر لابد، وأن يضع السعر الاساسى  للسلعة قبل التخفيض وبعده.

 

 

 

الاوكازيون الشتوي وزارة التموين الأثنين محل تجاري الحملات الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه بـ90 جنيها والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن بهذا التوقيت

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

رقصت معاها قبل ما تخلص عليها.. فيديو غير متوقع لقاتلة أمها ببورسعيد

بعد زلزال تركيا وسوريا.. البحوث الفلكية: "سلوك الأرض" لا يمكن التنبؤ به

القصة الكاملة لوفاة الفاشينستا الكويتية غدير البرجس

عيار 21 الآن يخسر 245 جنيهًا|مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

الأرصاد: سرعة الرياح تصل إلي 60 كم في الساعة

على بعد 691 كم شمال رفح.. زلزال بقوة 7.7 يضرب شرق المتوسط

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم أمطار غزيرة ورعدية ورياح رملية |تفاصيل

رد ناري من عبد الحفيظ لهذه الشخصية: احترم مين..ده مبيحترمش نفسه |تفاصيل

وصية أب مصري لزوج أبنته تبكي الملايين على السوشيال ميديا.. تفاصيل بالفيديو

مي حلمي تنفعل على الهواء بسبب خالد الغندور.. لن تتخيله ما قالته

ترشيحاتنا

سوريا تنفي طلب المساعدة من إسرائيل لإغاثة المتضررين من الزلزال

فاركو يتقدم على الزمالك 2-0 في الشوط الأول

لاعبون تحت الأنقاض.. كارثة في نادي كهربا السابق بتركيا بعد الزلزال المدمر

هل توقعات حدوث تسونامي في البحر المتوسط صحيحة؟.. بيان تركي يوضح الأمر

ارتفاع كبير في القتلى والجرحى.. تركيا تعلن آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر

بنتي نزلت مرعوبة .. فنانة شهيرة تروي تفاصيل مرعبة عن لحظة وقوع الزلزال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية جريئة.. مي الغيطي تستعرض رشاقتها |شاهد

اقتصادية ومفيدة.. طريقة تحضير المسقعة ألذ من المطاعم

لقنوه الشهادة..لحظة وداع طفل على سطح عقار نتيجة زلزال تركيا وسوريا

سرقني وطردني من البيت بالروب.. علا غانم تكشف تفاصيل اعتداء زوجها عليها

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ