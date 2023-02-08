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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر الأماكن النشطة| القومي للبحوث الفلكية: زلزال تركيا كان متوقعًا حدوثه.. فيديو

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أكد الدكتور عماد كمال، الباحث في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال الذي ضرب تركيا كان متوقعًا حدوثه، ولكن كان من الصعب توقع المكان أو التوقيت الذي حدث.

 

وقال عماد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن تركيا تعد من الأماكن النشطة لحدوث الزلازل، مؤكدًا أن هناك عددًا من الأماكن المحيطة بها تتأثر من توابع الزلزال.

 

عدد الضحايا الذين سقطوا

وتابع  الباحث في المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ما حدث من زلزال تركيا بقوة 7.8 ريختر كان زلزالاً ضخمًا، وهو ما ظهر من عدد الضحايا الذين سقطوا.

 

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