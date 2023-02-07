مدير المركز الوطني للزلازل في سوريا يكشف أضرار الكارثة.. فيديو

قال الدكتور خالد عمر، معاون مدير المركز الوطنى للزلازل في سوريا ، إن هناك آثار جمة حدثت عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث تم سقوط 6 محولات في محافظة، توزعت بين المنطقة الصناعية وقرية المختارية ومنطقة جسر الهنادي.

وأضاف عمر ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء، أنه تم حدوث أضرار في 6 محولات، تنوعت بين 3 محولات 630 ك.ف.أ، و3 محولات 400 ك.ف.أ، ومحولة واحدة 200 ك.ف.أ، إضافة إلى إلحاق الضرر بـ 200 عمود وقرابة 7 أطنان كابلات وأمراس، وأضرار في القناصل والخطوط في 200 مركز تحويل في المحافظة.

سقوط 5 محولات

وتابع: "تسبب الزلزال بحدوث أعطال في خط توتر صافيتا، وخط توتر متوسط البازار، كما حدثت أعطال في برج توتر تفريعة بشبطة من خط توتر برج الشماميس، وسقطت بعض أعمدة التوتر المنخفض في كل من قريتي بيت عيسي، والمسقس -طريق السد، ووقعت أعطال مماثلة في التوتر المنخفض، فضلا على سقوط 5 محولات استطاعة 400 ك.ف.أ، و4 محولات استطاعة 200 ك.ف.أ واثنتين استطاعة 630 ك.ف.أ





