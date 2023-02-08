أيمن الكاشف: نتمنى أن يحقق الأهلي المعجزة الكروية ويصل لنهائي كأس العالم للأندية|فيديو

أكد أيمن الكاشف، المعلق الرياضي، أنه لابد أن نهنئ الجمهور السعودي، بعد تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية، بعد نجاحه في تحقيقه الفوز على فلامينجو البرازيلي في الدور قبل النهائي لبطولة العالم للأندية.

وقال أيمن الكاشف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن النادي الأهلي عليه تحقيق الإعجاز أمام ريال مدريد، خاصة أن بطل أوروبا لم يتم إقصاؤه على مدار بطولات العالم.

وتابع المعلق الرياضي أيمن الكاشف، أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، على الرغم من القيمة السوقية الكبيرة لريال مدريد والتي تصل إلى 850 مليون يورو، وهو النادي الأقوى في العالم.

إدارة اللقاء

وأشار أيمن الكاشف إلى أنه لدينا أمل في لاعبي النادي الأهلي، وقدرة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر في إدارة اللقاء، ونتمنى أن يحقق الأهلي المعجزة الكروية.