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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: عايزين نروق لاعبي ريال مدريد.. وننتظر لقاءً كبيرا من الأهلي..فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه سيكون غدا لقاء السحاب بين بطل القرن في أفريقيا النادي الأهلي، وبطل القرن في أوروبا ريال مدريد، مشيرا إلى أن تلك المباراة هي مباراة تاريخية لكل الأهلاوية، لأنها المواجهة الأولى في بطولة رسمية.

 

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إنه “عايزين نروق لاعبي ريال مدريد ولكن في الملعب”، معلقا "حوافز لاعبي الأهلي ستكون كبيرة في تلك المباراة؛ لأن تلك المباراة سيكون لها مشاهدة كبيرة من كل العالم.

 

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه “متقلقوش على تركيز وحوافز لاعبي النادي الأهلي، خلال لقاء الغد، ولكن ما أخشاه أن يكون هناك رهبة أكثر من اللازم تجاه ريال مدريد”.

 

معجون نجوم كبار

وأشار تامر أمين إلى أن ريال مدريد معجون نجوم كبار خاصة في خط الوسط الذي يتواجد به النجوم توني كروس ولوكا مودريتش، وفينيسوس جونيور.

الأهلى ريال مدريد الإعلامي تامر أمين مودريتش إفريقيا

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