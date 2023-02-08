في مشهد يجسد معنى الأسرة.. طفلة سورية تحتضن شقيقها الأصغر تحت الأنقاض



ظهرت فتاة سورية لم تتعد السابعة من عمرها تحمي رأس شقيقها من أنقاض منزلهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع شمال سوريا، والذي تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من المواطنين الأبرياء.

وقد تم إنقاذ تلك الفتاة وشقيقها من تحت الأنقاض بعد الزلزال الذي شهدته سوريا. حيث كانت تحمي رأس شقيقها وبدأت تبتسم لرجال الإنقاذ وهم يقتربون منها.

ووصفت المواقع الصينية هذا المشهد قائلة، "غريزة المرأة هي حماية أخيها الأصغر مثل الأم، هذه صورة رائعة وتظهر أن الأسرة هي الأفضل".

وأكد موقع "NetEase" الصيني، أن السوريين يواجهون مشاكل مختلفة منذ سنوات عديدة، ويأملون أن تنتهي معاناتهم في أسرع وقت ممكن.