عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا | صور

مرسيدس بنز تصفي جميع
مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

باعت شركة مرسيدس بنز قسم الخدمات المالية الروسي إلى تاجر السيارات المحلي Avtodom مع اقترابها من بيع جميع أصولها الروسية.

 

يتطلب القانون الروسي موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بيع حصص في التمويل الروسي أو مشاريع الطاقة، ووقع بوتين على الأمر يوم الاثنين بالموافقة على بيع Mercedes-Benz Bank Rus إلى Avtodom.

أشهر 5 سيارات رياضية فاخرة في قطر| صور

بسعر 140 ألف جنيه.. نيسان صني ملكة المستعمل | صور

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

بعد شراء قسم الخدمات المالية لشركة صناعة السيارات الألمانية، تأمل Avtodomفي شراء جميع أصول مرسيدس بنز الروسية، ويشمل ذلك مصنعًا خارج موسكو حيث ستهدف الشركة إلى إعادة الإنتاج فيه، وقد تأتي موافقة الحكومة على هذا الشراء بحلول نهاية فبراير.

 

تأتي خطوة مرسيدس-بنز لبيع ذراعها المالية بعد أن تعهدت في أكتوبر الماضي بالخروج بالكامل من السوق الروسية بعد أن غزت البلاد أوكرانيا في فبراير 2022.

 

تلاحظ رويترز أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة.

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

علقت مرسيدس-بنز الإنتاج الروسي في مارس 2022، سرعان ما جفت مبيعات سياراتها بعد توقف الإنتاج ، لدرجة أن مرسيدس باعت 9558 سيارة فقط في روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بانخفاض 73% عن العام السابق له.

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

باع العديد من صانعي السيارات الغربيين أصولهم في روسيا، على الرغم من أن عددًا منهم قد نص أيضًا على خيارات تسمح لهم بإعادة شراء حصصهم في العقود الموقعة مع مشتري مصانعهم وفروعهم، إذا قرروا إعادة الدخول إلى السوق الروسي، ومن غير الواضح ما إذا كان لدى مرسيدس-بنز خيار إعادة الشراء هذا.

 

 

روسيا مرسيدس مرسيدس بنز Mercedes-Benz mercedes

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فورد وريد بول تعلنان عن شراكة فورمولا 1 في عام 2026

أشهر 5 سيارات رياضية فاخرة في قطر| صور

فئة المليون جنيه.. 5 سيارات كورس أوفر رياضية في مصر| صور

بسعر 140 ألف جنيه.. نيسان صني ملكة المستعمل | صور

سيتروين C4 بسعر 175 ألف جنيه.. تفاصيل

وحش الصحراء.. لاند روفر ديسكفري موديل 2023 في السعودية | سعر ومواصفات

سعر كاديلاك إسكاليد موديل 2023 في السعودية.. صور

هيونداي موتور تحتفل ببيع مليون سيارة كهربائية

ترشيحاتنا

خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس| نواب جمهوريون يهتفون ضد بايدن: كاذب

يكن: الفرق المصرية تفتقد للتنظيم محليا ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي

دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

حادثة مروعة.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا |تفاصيل

في كلمته أمام الكونجرس.. 5 محاور هامة لبايدن تحدد مستقبل الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ