مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا | صور

باعت شركة مرسيدس بنز قسم الخدمات المالية الروسي إلى تاجر السيارات المحلي Avtodom مع اقترابها من بيع جميع أصولها الروسية.

يتطلب القانون الروسي موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بيع حصص في التمويل الروسي أو مشاريع الطاقة، ووقع بوتين على الأمر يوم الاثنين بالموافقة على بيع Mercedes-Benz Bank Rus إلى Avtodom.

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

بعد شراء قسم الخدمات المالية لشركة صناعة السيارات الألمانية، تأمل Avtodomفي شراء جميع أصول مرسيدس بنز الروسية، ويشمل ذلك مصنعًا خارج موسكو حيث ستهدف الشركة إلى إعادة الإنتاج فيه، وقد تأتي موافقة الحكومة على هذا الشراء بحلول نهاية فبراير.

تأتي خطوة مرسيدس-بنز لبيع ذراعها المالية بعد أن تعهدت في أكتوبر الماضي بالخروج بالكامل من السوق الروسية بعد أن غزت البلاد أوكرانيا في فبراير 2022.

تلاحظ رويترز أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة.

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

علقت مرسيدس-بنز الإنتاج الروسي في مارس 2022، سرعان ما جفت مبيعات سياراتها بعد توقف الإنتاج ، لدرجة أن مرسيدس باعت 9558 سيارة فقط في روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ، بانخفاض 73% عن العام السابق له.

مرسيدس بنز تصفي جميع ممتلكاتها المالية في روسيا

باع العديد من صانعي السيارات الغربيين أصولهم في روسيا، على الرغم من أن عددًا منهم قد نص أيضًا على خيارات تسمح لهم بإعادة شراء حصصهم في العقود الموقعة مع مشتري مصانعهم وفروعهم، إذا قرروا إعادة الدخول إلى السوق الروسي، ومن غير الواضح ما إذا كان لدى مرسيدس-بنز خيار إعادة الشراء هذا.