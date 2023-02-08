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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصي منه نهائيا.. بـ3 حيل سريعة مضمونة ومجربة

جفاف العين
جفاف العين

توجد أسباب عديدة  الأسباب للإصابة بجفاف العين أبرزها الاستخدام المفرط للكمبيوتر والشاشات الرقمية وارتداء العدسات اللاصقة فيما يلي ثلاث أطعمة لمنع جفاف العين وفقا لموقع اكسبريس إليك أبرز الأعراض الشائعة لجفاف العين وأبرز الأطعمة الغنية بفيتامين د وأحماض أوميجا التي تقلل من جفاف العين.

تشمل الأعراض الشائعة لجفاف العين ما إذا كانت عيناك:

مسبب للحكة
مُؤلِم
شجاع
أحمر
ضبابية
حساس للضوء
مائي أكثر من المعتاد.

1-الأسماك الزيتية
 

الأسماك الزيتية مثل السردين والسلمون والتونة" غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات.

2- التوت


يعد التوت من الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات ومضادات  الأكسدة ويعد الأشخاص الذين يتناولن  التوت لديهم مستويات أقل من علامات الالتهاب مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونه.

3-فيتامين د


تناول مكملات فيتامين د تساعد على  تقليل التهاب العين وتحسين إفرازات الدموع  وفي حين أن أشعة الشمس في الصيف هي مصدر مهم لإنتاج فيتامين (د) في الجلد ، فإن الكثير منا لا يعرض بشرتنا لأشعة الشمس في الصيف."

جفاف العين الشاشات الرقمية أحماض أوميجا

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