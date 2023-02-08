التغذية العلاجية قسم جديد بمستشفى دمياط العام

أكد الدكتور محمد اللبان مدير مستشفي دمياط العام في تصريح ل" صدى البلد" ، أن مستشفي دمياط العام شهدت العديد من التجديدات والتطورات داخل الأقسام ، وكل تخصص وله دور فى تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفى

قسم التغذية العلاجية

و أضاف ان هناك علاقة وثيقة وترابط بين جميع التخصصات ولتشجيع الكفاءات الطبية المميزة بالمستشفى ، حيث ظهر مؤخرا تخصص جديد على الساحة الطبية واصبح له دور مميز فى علاج معظم الأمراض بالإضافة للعلاج الداوئى او الجراحى وهو التغذية العلاجية ،وهو من الاقسام المستحدثة بالمستشفى وبالرغم من قصر مدة إنشاءه بالعيادات الخارجية إلى انه اثبت كفاءته ونجاحه بفضل فريق طبى مميز

برئاسة الدكتورو نورا الجوهرى (أخصائية التغذية العلاجية).

تاثيرالتغذية الصحيه على مرضي الكلى

واوضح ، أنه تم التواصل بين القسم ووحدة الكلى الصناعى بالتوعية بمدى تأثير التغذية الصحية والعلاجية لمرضى الكلى الصناعى وخاصة من الامراض المزمنة والتى تحتاج الى معاملة خاصة علاجيا ودوائيا وجلسات غسيل كلوى ومتابعة الملفات الطبية للمرضى فى حالات الضرورة القصوى وعمل برامج تغذية خاصة بهم لتفادى اى مضاعفات طبية

وتوجه بالشكر للأطباء وهم الدكتورة نورا الجوهرى اخصائية التغذية العلاجية ورئيس القسم على دعمها المستمر للفريق

وكذلك الدكتورة اسماء عادل أخصائية التغذية العلاجية) على مجهودها الرائع والمميز فى التوعية الطبية بوحدة الكلى ورفع كفاءتها المهنية والطبية والدكتورزاهر الجوهرى مدير العيادات الخارجية.