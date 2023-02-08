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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء على النحو التالي:
 

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أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 


سجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 28450 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الأربعاء عند 28200جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الأربعاء 27400 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الأربعاء 27350جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الأربعاء نحو 27350جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الأربعاء نحو 27350 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر حديد عطية اليوم الأربعاء 27150جنيها للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الأربعاء 27100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الأربعاء نحو 27150جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الأربعاء نحو 27200جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الأربعاء 27200جنيه للطن الواحد.

 


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء :


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الأربعاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الأربعاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1900جنيها لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الأربعاء 1870 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الأربعاء 1975جنيها للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الأربعاء عند 1935جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الأربعاء 1910جنيهات للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الأربعاء 1875جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الأربعاء 1875جنيها للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الأربعاء 1880جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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