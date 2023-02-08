نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، يتناول صناعة الإلكترونيات في مصر؛ حيث بدأت 3 شركات عالمية وهي شركة فيفو لتصنيع الهواتف الذكية وشركة نوكيا العالمية، وشركة سامسونج في إنتاج الهواتف المحمولة في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه وطاقة إنتاجية سنوية 20 مليون جهاز محمول.

إنفوجراف..مصر تتحول لمركز إقليمي لصناعة وتصميم الإلكترونيات



وذلك بجانب إنشاء مصنع لشركة أوبو (OPPO) ، في مصر بتكلفة 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية 4.5 ملايين وحدة سنويًّا، وقد شهدت الشركات المتخصصة في تصميم الإلكترونيات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وذلك بنسبة 22%.

و تشغيل مصنعين لإنتاج الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 8 آلاف كيلو متر، مع بدء عملية التصدير لأوروبا خلال الربع الرابع من 2022.