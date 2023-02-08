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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مصرية وAEA.. بالتردد| القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم الأندية، بعد تغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0، وسياتل الأمريكي بنتسجة 1-0، في الدورين التمهيدي وربع النهائي من البطولة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة اللقاء بين الأهلي وريال مدريد في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة، بملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قنوات، Arryadia TNT HD المغربية، ، وSSC1 HD ،SSC5 HD وتطبيق شاهد، وقناة AEA، بالإضافة إلى أون تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز : 27500

- أفقي.

تردد قناة SSC
- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12523

- الاستقطاب: عمودي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة
- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

ويصطدم الفائز من الأهلي وريال مدريد بالهلال السعودي، الذي تأهل بعد تغلبه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.

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قناة مصرية وAEA.. بالتردد| القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

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