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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فرقة طرباند تحتفل بألبومها الجديد في مصر بجولة بين القاهرة والإسكندرية

تستعد الفرقة العراقية السويدية طرباند لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة بعد غياب أربع سنوات، تطل خلالها على مسرح الجمهورية في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.

 

وتحتفل طرباند بإطلاق ألبومها الجديد "يخاف" في مصر عبر جولة حفلات غنائية تبدأ من العاصمة ومن ثم حفل كبير في مكتبة الإسكندرية مساء السبت المقبل وختامها بحفل خاص في سفارة السويد بالقاهرة.

 

وكشفت المطربة العراقية نادين الخالدي مؤسسة طرباند عن نية الفرقة تعويض الجمهور المصري عن الغياب بالعرض الحي الأول لألبومها الجديد "يخاف" والذي يضم في جعبته 8 أغنيات، من بينها "وينك" و"مكان" و"هالة و"ملك الصحراء".


بدأت طرباند مشوارها الموسيقي منذ قرابة 15 سنة من العاصمة السويدية "مالمو"، وضعت حجر أساسها المغنية العراقية المصرية نادين الخالدي، والتى اضطرت للهجرة من موطنها إبان حرب العراق لتستقر فى السويد منذ عام 2001، وتبدأ من هناك مطاردة شغفها بالموسيقى، وتقدم خلال الفرقة رؤيتها الموسيقية الخاصة مجسدة معاناتها الحياتية فى شكل أغانى من كلماتها وغنائها، بتوليفة موسيقية بين الروح الشرقية والموسيقى الغربية بلمسة من الفلكلور الإسكندنافي والعربي، ومن أشهر أغانيها "بغداد شوبي"، و"أشوفك بعدين"، و"ياسيدي"، وتم اختيار طرباند كأفضل مجموعة غنائية فى السويد.

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