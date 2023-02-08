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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سقوط أكثر من 6400 عقار في تركيا.. فرق الإنقاذ تحاول الوصول للمنكوبين

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إنه رغم ازدياد أعداد فرق الإنقاذ لكن هناك صعوبات كبيرة في التعامل مع تداعيات الزلزال في تركيا، مثل عملية الوصول إلى الأبنية المتهدمة ورفع الأنقاض الثقيلة التي تحتاج إلى رافعات ومعدات وأجهزة هندسية يجب استخدامها.

وأضاف أحمد ، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هناك نقصاً حقيقي في هذا المجال وتحاول فرق الإنقاذ حاليا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأبنية المهدمة، حيث نتحدث عن 5775 بناء أو أكثر من 6400 بناء مهدم وتحاول السلطات التركية أن تتغلب على المشكلات التي تخلقها الأجواء الباردة عبر تأمين الخيام والمدافئ والمواد الإغاثية والطعام والشراب وغيرها إلى المشردين.

مراكز الإيواء

وتابع، أنه جرى تخصيص العديد من الصالات الرياضية ومراكز الإيواء وكل الصالات الموجودة في المناطق المنكوبة وتبدو أنها صالحة للاستخدام يتم استخدامها حاليا، وكذلك يتم نقل المواطنين إلى مختلف الدول الأخرى، بالإضافة إلى تخصيص الفنادق في بعض المدن لاستقبال المشردين.

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