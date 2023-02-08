مدبولي: طرح 32 شركة في البورصة بدءًا من الربع الأول من 2023

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش عددًا من الموضوعات الهامة وخاصة الملفات الاقتصادية والتي تخص تعامل الدولة مع الأزمة الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعد ملفات اقتصادية لعامين قادمين بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية ولذلك يجب أن يكون لدينا تصور اقتصادي واضح لمدة عامين .

وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات سيتم طرحها لمستمثمر استراتيجي لريادة رأس المال أو طرح عام في البورصة لمشاركة المواطنين في هذه الشركات.

وأكد أنه سيتم طرح 32 شركة في البورصة بدءا من الربع الأول من العام الحالي حتي الربع الأول من 2024.