منها "القاهرة".. مدبولى يعلن طرح 3 بنوك داخل البورصة

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء وذلك لمدة عامين قادمين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف "مصطفي مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، بدءا من الربع الأول في عام 2023 وحتي الربع الأول لعام 2024.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه من ضمن هذه الشركات التى سوف تطرح داخل البورصة المصرية، بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي، وهذا يتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.

