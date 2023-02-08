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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها "القاهرة".. مدبولى يعلن طرح 3 بنوك داخل البورصة

مصطفي مدبولى
مصطفي مدبولى

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء وذلك لمدة عامين قادمين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

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مصطفى مدبولي : الاستعانة بخبراء اقتصاديين للحد من تداعيات الأزمة العالمية.. فيديو

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مصطفى مدبولي يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأضاف "مصطفي مدبولي" خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، بدءا من الربع الأول في عام 2023 وحتي الربع الأول لعام 2024.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه من ضمن هذه الشركات التى سوف تطرح داخل البورصة المصرية، بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي، وهذا يتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي.
 

البنك المركزي البورصة مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء البورصة المصرية المصرف المتحد البنك العربي الافريقي تداعيات الأزمة العالمية

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منها "القاهرة".. مدبولى يعلن طرح 3 بنوك داخل البورصة

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