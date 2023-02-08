مصطفى مدبولي : الاستعانة بخبراء اقتصاديين للحد من تداعيات الأزمة العالمية.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتعامل بعدد من السيناريوهات المختلفة وفقا للأزمة الحالية.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، نعمل ونعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري، بالاستعانة بخبراء اقتصاديين للعامين القادمين، للحد من تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية والتي من الممكن أن تمتد لأكثر من 2023.

وتابع رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل على وضع رؤية مهمة للاقتصاد المصري، ستمتد خلال العامين القادمين.

تنفيذ ما ورد بسياسة ملكية الدولة

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة والحكومة، بدأتا في تنفيذ ما ورد بسياسة ملكية الدولة.

