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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً عن جهود المحافظات في إزالة تجمعات الأمطار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة وشمال سيناء والسويس ودمياط  للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها.

وأشار التقرير إلى استمرار غلق كل من ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، وميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ ، إضافة الى ميناء البوغاز والدخيلة بمحافظة الاسكندرية   نظراً لزيادة سرعة الرياح و ارتفاع الامواج ، بينما تم فتح ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

ولفت التقرير الى سقوط امطار متوسطة على محافظات بورسعيد و شمال سيناء و الاسكندرية في أحياء (عامرية ثان-عامرية أول- وشرق) ، بينما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة في محافظة البحيرة على مراكز( أدكو- رشيد –المحمودية- دمنهور).

ونوه باستمرار رفع تجمعات المياه نتيجة سقوط الأمطار المتوسطة في  المحافظات المشار إليها ، و التى بدورها تقوم بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وانتهت من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة

وأفاد التقرير بسقوط أمطار خفيفة على محافظات القاهرة في المناطق ( الشرقية – الغربية – الشمالية )، و الجيزة في أحياء ( العجوزة والعمرانية  ) ، والقليوبية فى مدينتى ( قليوب وشبين القناطر ) ، ودمياط مشيراً الى  أن  الامطار لم ترتق الى حدوث تجمعات مياه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد.

وشدد على ضرورة التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.

لموجة الطقس السييء وزير التنمية المحلية المحافظات الامطار

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