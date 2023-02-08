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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئصال ورم بحنجرة طفلة بمستشفى الأطفال التخصصي بالقليوبية

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور هيثم نصر استشارى ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى فى إستئصال ورم نادر( بحجم حبة الخوخ تقريبا)من البلعوم الأنفي لطفلة عمرها 5 أشهر. 

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وأشار الدكتور هيثم، فى تصريحات صحفية له، الى ان الطفلة تم استقبالها بالمستشفى وتعد من الحالات النادرة حيث كانت تعاني من صعوبة بالغة بالتنفس منذ الولادة لدرجة أن وزنها 3 كيلو جرام فقط، وأن تلك الورم تسبب فى سد مجري التنفس ويسبب إنقطاع في النفس لدي الطفلة.


واكد أنه تم إستئصال الورم بالكامل بالمنظار وخروج الطفلة بسلام من غرفة العمليات وأنها بحالة جيدة حاليا، موجها الشكر  لطبيبات التخدير  وطاقم التمريض المتمكن المشارك فى تلك العملية الدقيقة.

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