عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 : اتخاذ قرارات مستقلة

برج الجدي اليوم
برج الجدي اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يأخذون الأشياء كما هي ولا يشعرون بالحاجة إلى طلاء أي شيء ليجعلوا أنفسهم يشعرون بتحسن.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

txt

3 أبراج غير فضولية وبتحب الخصوصية.. تعرف عليها

txt

هدية عيد الحب 2023 لكل برج .. الميزان بتحب المجوهرات والأسد الهدوم الغالية

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن تحقيق النجاح المهني الذي تريده يتطلب الجمع بين التفكير الإبداعي والعمل الجاد اليوم قد يحصل الأشخاص ذوو الدخل السلبي على نتائج مربحة، يمكن أن تنتج حياة منزلية غير سعيدة من مخالفة إرشادات الوالدين، سيساعد العقل الذي يتم التحكم فيه جيدًا في الاستمتاع بصحة جيدة، التخطيط لرحلة من أجل شريكك المهم سوف يبث شرارة جديدة في علاقتك، اتخاذ قرارات مستقلة من شأنه أن يفيد بشكل كبير مواليد الجدي. 

برج الجدي اليوم مهنيا

قد تدفعك طاقتك الرائعة في اتجاهات جديدة وجريئة اليوم ، ومن المؤكد أنك ستشرع في تحقيق هدف مثير قريبًا.

برج الجدي اليوم صحيا

سيكون لديك رغبة قوية في علاج نفسك بشيء لطيف، أعط الأولوية للساونا أو التدليك أو حتى قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء المقربين ، وستتألق من الداخل إلى الخارج.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

يمكن أن يزدهر الجاذبية والحب بعلاقة رومانسية صحية، إذا كان برج الجدي ينجذب إلى شخص جميل فيجب أن يكون لديه الشجاعة لمتابعة العلاقة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد ينجح مواليد الجدي الذين يديرون مشروعهم في شراكة في تنفيذ خطط جديدة بنجاح، قلل من الإنفاق التافه وخصص المزيد من الأموال الآن.

برج الجدي توقعات برج الجدي حظك اليوم برج الميزان برج الجدي وحظك اليوم برج الجدي وحظك اليوم صحيا توقعات برج الجدي وحظك اليوم توقعات الفلك توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

موضوعات متعلقة

3 أبراج غير فضولية وبتحب الخصوصية.. تعرف عليها

هدية عيد الحب 2023 لكل برج .. الميزان بتحب المجوهرات والأسد الهدوم الغالية

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : لا تفكر في اقتراض المال

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : مكاسب كبيرة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : استمتع بفترة خطوبة قصيرة

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : استكشاف أماكن جديدة

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : الذهاب إلى مكان رومانسي

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 : احتفل بالانتصارات

ترشيحاتنا

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق بسبب الصيانة في كفر الشيخ

يقهر iPhone.. أفضل هاتف Note بـ 4000 جنيه فقط

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 : رحلة رومانسية

عمليات الإنقاذ تغطي 5% فقط.. بيان صادم من الأمم المتحدة بشأن سوريا

مستقبله هيضيع.. ميدو يخاطب إدارة الأهلي بشأن غرامة كهربا

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 9 فبراير 2023 : تعرض الزواج على حبيبتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

بدون جراحة أو عينة .. فحص جديد يتنبأ بفرص الإصابة بسرطان البروستاتا

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ