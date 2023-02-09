دعاء زيادة الرزق والمال.. أكثر من الصلاة على النبي

دعاء زيادة الرزق والمال، يستحب للمسلم الاستعانة بما ورد من أدعية ومأثورات لزيادة الرزق والمال بالإضافة إلى الاستغفار والإكثار من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي دعاء زيادة الرزق والمال.

ونقول في دعاء زيادة الرزق والمال، اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيّسره، وإن كان كثيراً فبارك فيه يا أرحم الراحمين.

- اللهم صلّ على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

كما نقول في دعاء زيادة الرزق والمال اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

-اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

دعاء لجلب الرزق والمال

دعاء لجلب الرزق والمال، الرزق والمال من الأمور التي تشغل بال الكثير من الناس بحثا عن المال والرزق حتى يعيشوا في حياة كريمة وعن الرزق وأسباب قال تعالى في كتابه الكريم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً * مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً ، وفيا يلي دعاء لجلب الرزق والمال.

ويستحب أن نقول في دعاء لجلب الرزق والمال يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم ربّ السموات السّبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا وربّ كل شيءٍ فالق الحَبّ والنّوى ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان.

-أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته. بالإضافة إلى اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

كما يستحب أن نقول في دعاء لجلب الرزق والمال اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه وخيرا لم أفكر به واستجابة لدعاء أكرره دائما ربي وفقني، سخر لي، بشرني وأعف عني وارحمني وهب لي ما أريد

-اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

دعاء الرزق الحلال

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم من رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء

-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام- وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام- فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء. كذلك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل.

تخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

يا رب أنت القادر على محو السيئات وتبديلها بالحسنات.. اللهم أرزقنا السعادة والرضا في الحياة الدنيا، وأعتق رقابنا من النار. دعاء الكرب إلهنا إلى من ندعو إلاك وأنت العالم بكل شيء.

-اللهم أزل الغمام والكروب من طريقنا، وبارك لنا في النعم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء الرزق بالمال الحلال اللهم يا رب الكون كله ومالكه أنت القادر على منحنا المال الحلال وإبعادنا عن ملذات الدنيا التي تغضبك علينا.. فاللهم أزل المعاصي والذنوب والسيئات، ونقي صفحتنا لديك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دعاء العفو والرزق بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

- نسألك العفو والرشاد في الدار الدنيا، وأن ترزقنا الحظ الوفير من المغفرة في الدار الآخرة. دعاء الرزق في المطر اللهم وبحق ذلك الخير الذي يتساقط علينا من السماء.. نسألك الرزق الوفير والحظ الكثير من كل الطيبات في الدار الدنيا، وأن تتولنا بين عبادك الصالحين.

-اللهمّ صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار فأسترزق طالبِي رزقك، واستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني، وأُفتَن بذمّ من منعني، وأنت من وراء ذلك كلّه وليّ الإعطاء والمنع، إنّك على‏ كلّ شي‏ءٍ قدير. يا كريم.

- اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطَّلِعَاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء.

-أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأُنسَا ً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا، وتُغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

-اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك اللهمّ صن وجهي باليسار. ولا تبذل جاهي بالإقتار فاسترزق طالبِي رزقك، واستعطف شرار خلقك، وأبتلى بحمد من أعطاني. وأُفتَن بذمّ من منعني، وأنت من وراء ذلك كلّه وليّ الإعطاء والمنع، إنّك على‏ كلّ شيء قدير.