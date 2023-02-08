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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الإدارة المحلية السوري : نقدم كل أشكال الدعم لمتضرري الزلزال

زلزال سوريا
زلزال سوريا

قال حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية السوري، إنَّ هناك جهودًا كبيرة أجرتها السلطات السورية في الأراضي المنكوبة التي تعرضت للزلزال المدمر، من أجل تقديم الدعم للمتضررين، مضيفًا أن فرق الإنقاذ تواصل في "حماة السورية" جهودها في البحث عن الناجين وانتشال جثث الضحايا.

وأشار "مخلوف" في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ سوريا تلقت دعمًا من الدول الصديقة والشقيقة، مشيرًا إلى أن الطقس السيئ وقف عائقًا أمام فرق الإنقاذ، مؤكدًا أنَّ الدولة السورية لبّت نداء كل الجهات فور وقوع الزلزال.

وذكر وزير الإدارة المحلية السوري، أنه منذ اللحظة الأولى من وقوع "الزلزال"، الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الماضي، وجّهت الحكومة بتكوين غرف عمليات لتقسيم المناطق الأكثر تضررًا وتحديد الاحتياجات، التي اكتملت تأمينها من خلال التنسيق مع غرفة العمليات المركزية في دمشق.

 

خدمات المحافظات المتضررة

وأكد أنَّ الجهات المختصة دفعت بأكثر من "157 آلية" لخدمات المحافظات المتضررة، وأشاد الوزير السوري بجهود أجهزة الدفاع المدني وفرق الإطفاء التي تواصل عمليات الإغاثة، كما ضخت الحكومة كميات كبيرة من المحروقات للمناطق المتضررة بالزلزال.

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