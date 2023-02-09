تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الـ24 ساعة المقبلة |شاهد

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس ليوم الخميس الموافق 9-2-2023، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع يشهد طقس بارد و انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.



وأوضح التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

شديد البرودة



وتابع التقرير أن الأرصاد تتوقع أيضا أن يكون هناك طقس معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.



ثلوج

أما بالنسبة للظواهر الجوية، وفرص سقوط الأمطار، أشار التقرير المصور، أنه تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الخميس طقس به فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، و تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.





درجات الحرارة

وانهى التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، أنه بالنسبة لدرجات الحرارة الخميس: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.