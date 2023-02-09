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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعتزم إطلاق واحد من أفضل الهواتف المتوسطة بسعر مناسب

فيفو تعتزم إطلاق
فيفو تعتزم إطلاق واحد من أفضل الهواتف المتوسطة بسعر مناسب

تستعد شركة فيفو الصينية لإطلاق واحد من أفضل الهواتف المتوسطة، مع سعر مناسب ، وإمكانات متميزة أبرزها معالج يقدم أداء جيدا ، مع قدرات شاشة وكاميرا فائقة الدقة، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم   vivo V27 5G . 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo V27 5G قد تم رصده على منصة Geekbench حيث سيحصل الهاتف على ذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت رام، مما سيجعله واحد من أسرع هواتف المتوسطة التى أصدرتها فيفو في الفترة الأخيرة. 

 

ومن المحتمل أن يأتي هاتف فيفو vivo V27 5G ، بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، وبقياس 6.5  بوصة، مع جودة +FHD  ، ودقة 1080 × 2400 بيكسل، مع كثافة 442 بكسل لكل بوصة،  ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة ، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف فيفو vivo V27 5G كاميرا رئيسية رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعري للعمق والماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 و 8 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف فيفو vivo V27 5G ، بواسطة معالج من نوع MediaTek Dimensity 8200 من شركة ميديا تيك، مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G610MC4  ، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 12 جيجابايت رام  من نوع LPDDR5 ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل لـ 512 جيجابايت.

 

وسيحتوي هاتف فيفو vivo V27 5G ، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 واط ، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ونظام التشغيل أندرويد 13، مع دعم الجيل الخامس من الاتصالات 5G.  

 

      

  

 

 

 

 

 

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