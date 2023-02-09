القصة لم تنته.. محامي كهربا سيطعن على قرار الفيفا في المحكمة الرياضية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لازال هناك فيها فصل جديد، حيث سيقوم محامي اللاعب باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محامي كهربا سيطعن على قرار الفيفا في المحكمة الرياضية الدولية، وبالتالي سيكون هناك فصل جديد في هذه القضية، وكل طرف يسعى للمماطلة حتى آخر لحظة".

بيع النادي البرتغالي

وأضاف: "من حق أي طرف ان يسير وفقا للقانون، وفي النهاية سيتم السداد، الكل يلعب على عامل الوقت فقط، والنادي البرتغالي ديبورتيفو ألافيش سيتم بيعه لشخصية عربية".

وأكد: "هناك وسطاء مقربين من كهربا وإدارة الزمالك حول امكانية التقسيط، وكل الأمور من الوارد أن تتغيير في المستقبل".