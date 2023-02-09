عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القصة لم تنته.. محامي كهربا سيطعن على قرار الفيفا في المحكمة الرياضية

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لازال هناك فيها فصل جديد، حيث سيقوم محامي اللاعب باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محامي كهربا سيطعن على قرار الفيفا في المحكمة الرياضية الدولية، وبالتالي سيكون هناك فصل جديد في هذه القضية، وكل طرف يسعى للمماطلة حتى آخر لحظة".

بيع النادي البرتغالي

txt

عارفين أنه هيحصل..أول تعليق من الأهلي على قرارات الفيفا حول غرامة كهربا..فيديو

txt

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

وأضاف: "من حق أي طرف ان يسير وفقا للقانون، وفي النهاية سيتم السداد، الكل يلعب على عامل الوقت فقط، والنادي البرتغالي ديبورتيفو ألافيش سيتم بيعه لشخصية عربية".

وأكد: "هناك وسطاء مقربين من كهربا وإدارة الزمالك حول امكانية التقسيط، وكل الأمور من الوارد أن تتغيير في المستقبل".

الأهلى كهربا الزمالك النادي الأهلي نادي الأهلي المحكمة الرياضية الدولية ادارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

بعد إيقاف شهادات الـ 25%.. 3 بنوك تطرح شهادة استثمارية بأعلى عائد

ترشيحاتنا

بالآلاف.. أرقام صادمة لأعداد قتلى الزلزال في تركيا

لدعم ضحايا زلزال تركيا.. تفاصيل بيع قميص رونالدو

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 9-2-2023

مفيش صلاة اسمها الشفع .. وكيل وزارة الأوقاف يوضح

تبرعات السعودية لسوريا وتركيا تتجاوز 62 مليون ريال

في زيارته الخارجية الثانية.. لماذا ذهب زيلينسكي إلى فرنسا وبريطانيا بشكل مفاجئ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض| تجنبه فورا

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ