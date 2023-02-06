انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر صدمة مدوية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، قد يغيب عن قائمة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة التى عاني منها قبل مواجهة ريال مايوركا، والتي خسرها اليوم الفريق الملكي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وكان كورتوا، قد استُبعد من تشكيل ريال مدريد الأساسي، قبل دقائق من بداية من مواجهة ريال مايوركا؛ بسبب معاناته من آلام فى العضلة الأمامية.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإنه من المتوقع أن يغيب الحارس البلجيكي كورتوا عن ريال مدريد في منافسات مونديال الأندية التى تستضيفها المغرب حتى يوم 11 فبراير الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الحارس البلجيكي سوف يخضع للفحوصات الطبية، الإثنين، من أجل تحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لديه مشاعر سلبية تجاه إصابة كورتوا، وأنه على وشك عدم المشاركة في كأس العالم للأندية.

حكم مباراة الأهلي وريال مدريد

وفى نفس السياق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قيادة الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي كابريرا، مواجهة الأهلى مع ريال مدريد، المقرر لها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "الامير مولاي عبد الله"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم التى تستضيفها المغرب، حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

ويقود الحكم أندريس ماتونتي كابريرا، موقعة ريال مدريد مع الأهلى في نصف نهائي مونديال الأندية، ويساعده كل من مارتن سوبي ونيكولا تاران والحكم الرابع من السلفادور وهو إيفان بارتون.

بينما يتكون طاقم تقنية الفار من الكولومبي نيكولاس جالو، الفنزويلى خوان سوتو، الأمريكي كاثرين نيسبيت والمكسيكي فيرناندو جوريرو.

وكان الأهلى قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه فى ربع النهائي على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، بينما يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة.

وجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الأهلى وريال مدريد، سوف يواجه الفائز من المواجهة الأخرى بين الهلال السعودى وفلامنجو البرازيلى فى المباراة النهائية، يوم السبت المقبل.