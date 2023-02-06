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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة|اتحاد الكرة لن يستطيع قيد أي لاعب للزمالك.. وعلى المتضرر اللجوء للفيفا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن كل ما يتداول بشأن صدور عقوبة الإيقاف ضد محمود كهربا لاعب الأهلي بسبب شكوى الزمالك غير صحيح، خصوصا في ظل عدم وجود لجنة انضباط من الأساس.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك لجان كثيرة غير موجودة في اتحاد كرة القدم، ولابد أن تكون هناك مسطرة واحدة للعقوبات، والكل يحاسب في أي تجاوزات، ولكن لا توجد اي لجان انضباط او اخلاق وقيم في اتحاد الكرة فكيف سيتم معاقبة كهربا".

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وأضاف: "اتحاد الكرة نفى كل ما يتردد حول قيد اللاعبين للزمالك، وعلى المتضرر اللجوء إلى الفيفا".

وأكمل: "وزير الرياضة أكد بأنه لا شأن للوزارة بأزمة قيد لاعبي الزمالك، وما يتداول حول عودة جمال علام من المغرب للاجتماع مع الوزير غير صحيح".

وزاد: "الزمالك يدعي أن الحسابات محجوز عليها، فكيف سيتم استقبال أموال ميتيلاند الدنماركي الخاصة بصفقة رحيل إمام عاشور، الزمالك لديه حساب واحد محجوز عليه، فهناك أكثر من 10 حسابات أخرى للنادي".

وأردف: "اتحاد الكرة لن يستطيع حل أزمة القيد، بعد اغلاق السيستم، حتى لو قام الزمالك بدفع كل المستحقات المتأخرة للاتحاد".

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