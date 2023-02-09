عارفين أنه هيحصل..أول تعليق من الأهلي على قرارات الفيفا حول غرامة كهربا..فيديو

قال خالد مرتجي، أمين الصندوق بمجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد رغم الخسارة بنتيجة 4-1، في نصف نهائي مونديال الأندية.



وأضاف مرتجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: أنه يفضل الخسرة بتلك النتيجة أمام ريال مدريد واللعب بنفس الأداء على اللعب الدفاعي كما حدث في مباراة الأهلي أمام البايرن والخسارة بهدفين، قائلا: «الأندية العالمية والكبيرة بتتغلب خمسة وأربعة، وغياب التوفيق كان سبب خسارة الأهلي أمام ريال مدريد».



وواصل خالد مرتجي، أن إدارة الأهلي لم تتحدث مع اللاعبين رغم خسارة الفريق برباعية أمام ريال مدريد، قائلًا: «عندنا في الأهلي نظام كل فرد في المنظومة له دوره، وهذا دور الجهاز الفني ولن نتدخل فيه لذلك لم نتحدث مع اللاعبين».



ووجه مرتجي، رسالة شكر للجماهير المغربية على دعمها ومساندتها للأهلي خلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، مضيفا: «الجماهير عامل مؤثر ونتمنى عودة الجمهور الذي غاب عن الأهلي لمدة 11 عام».



وعن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن عقوبة كهربا، قال مرتجي: «كنا عارفين أنه ده كان هيحصل من خبراتنا، وأن القرار هيديله مهلة 60 يوم وفي جميع الحالات لازم كهربا يدفع الغرامة للزمالك، وكهربا هيطلع للمحكمة الرياضة، لعرض تلك القرار، وهذا سيستغرق حوالي من 8 إلى 9 شهور، والذي سيوقف قرار لجنة الانضباط لحين الفصل يكون وقتها كهربا قدر دفع الغرامة ويسوي أمورة».



وعن طلب مارسيل كولر تدعيم الأهلي بمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال مرتجي: «النادي الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر وإفريقيا، ونجحنا في التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي، لتدعيم الفريق بخلاف عودة بيرسي تاو»، مؤكدًا أن مجلس الإدارة سيعقد جلسة مع كولر بنهاية الموسم للاستفسار عن احتياجاته وسيتم توفيرها لأن تلك الصفقات تحتاج لمبالغ كبيرة.



