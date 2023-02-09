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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تجاوز خط الدبابات الأحمر.. بريطانيا تفاجئ العالم بقرار جريء لمساعدة أوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمر بأعداد دراسة حول إمكانية تسليم أوكرانيا طائرات مقاتله لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن لندن ستوسع نطاق تدريب العسكريين الأوكرانيين من خلال البدء بتدريب الطيارين على المقاتلات.

وأضاف: "أنا فخور بأننا سنوسع اليوم البرنامج التدريبي للقوات الأوكرانية، الذي سيشمل الآن، بالإضافة إلى الجنود، تدريب طيارين على المقاتلات ومشاة البحرية".

ومن جانبه، قال المتحدث بأسم الحكومة البريطانية في مؤتمر صحفي، خلال زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى بريطانيا، إن سوناك أصدر توجيهات لوزير الدفاع، بن والاس، بدراسة نوع الطائرات التي يمكننا تزويد أوكرانيا بها.

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وأضاف: " لكن لنكن واضحين، هذا حل طويل الأمد ولا يمكن توقع تسليم الطائرات على المدي القصير، ولكن أوكرانيا بأمس الحاجة لها الآن".

وفي الوقت نفسه، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا سيتم الإعلان عنها، يوم الأربعاء، ردا على الضربات الروسية المستمرة على أراضي أوكرانيا.

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