من أجل الأسلحة.. زيلينسكي يصل إلى بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، زيادة فورية في الشحنات العسكرية لأوكرانيا لمساعدتها على صد هجوم روسي مكثف؛ كما تعهدت بتدريب طياريها؛ وذلك في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، برئيس الوزراء ريشي سوناك في زيارة نادرة للخارج.

وتعد لندن المحطة الأولى لـ زيلينسكي في جولته الخارجية الثانية فقط منذ بدء حرب روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير بعد زيارة للولايات المتحدة في ديسمبر.

ومن المقرر أن يسافر إلى بروكسل غدا، الخميس، حيث يعقد الاتحاد الأوروبي قمة.

ولدى استقباله من قبل سوناك على 10 داونينج ستريت، شكر زيلينسكي بريطانيا على دعمها "منذ الأيام الأولى للحرب الشاملة".

وقال زيلينسكي "شكرا جزيلا لك، نحن فخورون حقا، ولدينا علاقات جيدة جدا مع ريشي".

وكان الاجتماع قصيرا، حيث وصل سوناك سريعا إلى البرلمان لحضور الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء.

وقالت بريطانيا، التي تساند القوات الأوكرانية، إن التدريب الإضافي سيضمن قدرة الطيارين الأوكرانيين على قيادة "طائرات مقاتلة متطورة تتوافق مع معايير الناتو في المستقبل"، مضيفة أنها "جزء من استثمار طويل الأجل في جيشهم".

ومن جانبه، قال سوناك إن "الزيارة كانت شهادة على شجاعة أوكرانيا وتصميمها ونضالها وعلى الصداقة التي لا تنفصم بين بلدينا".

وتابع "أنا فخور بأننا سنوسع هذا التدريب اليوم من جنود إلى مشاة البحرية وطياري الطائرات المقاتلة، مما يضمن أن أوكرانيا لديها جيش قادر على الدفاع عن مصالحها بشكل جيد في المستقبل".

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام إن زيلينسكي سيلتقي بالملك تشارلز في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وكان الملك تشارلز، الذي زار عدة منظمات تساعد الأوكرانيين في بريطانيا، قد وصف الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها "عدوان وحشي".

كما فرضت بريطانيا عقوبات أخرى لاستهداف أولئك الذين ساعدوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك مصنعو المعدات العسكرية وثمانية أفراد ساعدوا في 'الحفاظ على الثروة والسلطة بين نخب الكرملين".

ومنذ استقالة جونسون العام الماضي، تعهد سوناك بمواصلة دعم أوكرانيا، حيث قام بزيارة كييف في نوفمبر ليقول للزعيم الأوكراني: "نحن معكم على طول الطريق".

وفي لندن ، سيخبر زيلينسكي أنه سيعجل تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت الحكومة إن بريطانيا دربت عشرة آلاف جندي أوكراني تم جلبهم للاستعداد للمعركة في الأشهر الستة الماضية وستدرب 20 ألف جندي إضافي هذا العام.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية وصلت الأسبوع الماضي إلى بريطانيا لتعلم كيفية قيادة دبابات تشالنجر 2 وستعرض سوناك تزويد أوكرانيا بقدرات أطول مدى.

لكن لندن رفضت حتى الآن تسليم طائرات مقاتلة قائلة إن ذلك ليس "النهج الصحيح" في الوقت الحالي. لكن وزير الدفاع بن والاس أشار إلى أن الموقف قد يتغير. وقال المتحدث باسم سوناك الأسبوع الماضي إن أسرع طيار يمكن أن يتعلم قيادة طائرة مقاتلة بريطانية كان 35 شهرا. وأضاف "سنواصل الاستماع إلى الأوكرانيين وننظر في ما هو صواب على المدى الطويل".