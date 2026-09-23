العقود الآجلة لـ وول ستريت تتراجع وأنظار المستثمرين على قمة أمريكا والصين

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر عقدها غدا /الخميس/، بالتزامن مع متابعة جهود التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط.

وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.04%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.02%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.11%.

وجاء الأداء الهادئ مع استمرار متابعة المستثمرين للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، في وقت بقيت فيه أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل.

وكانت مكاسب أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، قد دعمت وول ستريت في الجلسة السابقة، إذ سجل مؤشر ناسداك المرتبط بشركات التكنولوجيا مستوى قياسيًا خلال التداولات للمرة الأولى منذ أوائل يونيو.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي من مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى جانب تصريحات لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن اليوم الأربعاء في زيارة دولة، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتشمل أجندة المحادثات تمديد الهدنة التجارية التي توصل إليها البلدان العام الماضي، إلى جانب تنظيم الذكاء الاصطناعي ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية، من بينها جنرال موتورز وميتا وأبل وأمازون وتسلا، فيما تحركت أسهم هذه الشركات في نطاقات محدودة قبل بدء التداولات الرسمية.