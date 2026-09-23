قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري
الشائعات.. سلاح الحرب النفسية لاستهداف اقتصاد الدولة المصرية
إصابة نجل سفير إسرائيل لدى واشنطن في عملية دهس قرب رام الله
لماذا عبّر القرآن الكريم عن الزوجة بلفظ «الصاحبة»؟.. خالد الجندي يوضح
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
الرئاسي الليبي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
تخليد اسم محمود عزمي داخل مجلس الأمن.. ووزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية
مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19
مخطط لإنهاء حياة بن جفير.. وإسرائيل تعلن إحباطه
نائب رئيس الوزراء يتابع تطوير «الغزل والنسيج» ويؤكد: الدولة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص
القوات الحكومية اليمنية: إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي غرب محافظة تعز
صابرين النجيلي في دويتو أمسك حرامي: تجربة مميزة مع دياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العقود الآجلة لـ وول ستريت تتراجع وأنظار المستثمرين على قمة أمريكا والصين

قمة أمريكا والصين
قمة أمريكا والصين
أ ش أ

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت بشكل محدود خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر عقدها غدا /الخميس/، بالتزامن مع متابعة جهود التوصل إلى تسوية للصراع في الشرق الأوسط.

وفي الأسواق، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.04%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.02%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.11%.

وجاء الأداء الهادئ مع استمرار متابعة المستثمرين للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، في وقت بقيت فيه أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل.

وكانت مكاسب أسهم التكنولوجيا، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، قد دعمت وول ستريت في الجلسة السابقة، إذ سجل مؤشر ناسداك المرتبط بشركات التكنولوجيا مستوى قياسيًا خلال التداولات للمرة الأولى منذ أوائل يونيو.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي من مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى جانب تصريحات لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى واشنطن اليوم الأربعاء في زيارة دولة، على أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتشمل أجندة المحادثات تمديد الهدنة التجارية التي توصل إليها البلدان العام الماضي، إلى جانب تنظيم الذكاء الاصطناعي ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ومن المنتظر أن يلتقي شي خلال الزيارة عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الأمريكية، من بينها جنرال موتورز وميتا وأبل وأمازون وتسلا، فيما تحركت أسهم هذه الشركات في نطاقات محدودة قبل بدء التداولات الرسمية.

مؤشرات الأسهم تعاملات المستثمرين ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد : نقابة المهندسين «بيت خبرة وطني» وشريك أساسي في دعم المشروعات القومية والتنموية

محافظ بورسعيد يبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون ودعم خطط التنمية

محافظ بورسعيد يوجه بإنشاء مسطحات خضراء وموقف انتظار سيارات وتشجير شوارع الرحاب ورفع كافة مخلفات الرتش

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات تطوير منطقتي "الرحاب ومساكن المنطقة الصناعية"

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل لجنة المرور ومراجعة السلامة

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

نيسان بيكسو
نيسان بيكسو
نيسان بيكسو

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مي حلمي يسأل "عملتى إيه"؟

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد