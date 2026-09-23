قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري
الشائعات.. سلاح الحرب النفسية لاستهداف اقتصاد الدولة المصرية
إصابة نجل سفير إسرائيل لدى واشنطن في عملية دهس قرب رام الله
لماذا عبّر القرآن الكريم عن الزوجة بلفظ «الصاحبة»؟.. خالد الجندي يوضح
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
الرئاسي الليبي: نؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
تخليد اسم محمود عزمي داخل مجلس الأمن.. ووزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية
مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19
مخطط لإنهاء حياة بن جفير.. وإسرائيل تعلن إحباطه
نائب رئيس الوزراء يتابع تطوير «الغزل والنسيج» ويؤكد: الدولة منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص
القوات الحكومية اليمنية: إسقاط مسيرة لجماعة الحوثي غرب محافظة تعز
صابرين النجيلي في دويتو أمسك حرامي: تجربة مميزة مع دياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحت رئاسة مصر .. «منظمة التأمين الإفريقية» تستعد لإطلاق المنتدى الـ 30 في موريشيوس أكتوبر المقبل

"منظمة التأمين الإفريقية"
"منظمة التأمين الإفريقية"
أ ش أ

تستعد المنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) لإطلاق منتدى "إعادة التأمين الإفريقي الـ 30" في موريشيوس يوم 10 أكتوبر المقبل، وهو المنتدى الأول للمنظمة منذ تولي مصر رئاسة المنظمة في يونيو الماضي وتولى رئاستها علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية لمدة عام كامل.

وقال علاء الزهيري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "من البيانات إلى القرارات: كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في قطاع إعادة التأمين" ويستمر خمسة أيام بمشاركة أكثر من 500 متخصص في مجالي التأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع واستكشاف الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن انعقاد هذا المنتدى للمرة الثلاثين يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الأفريقي في مجالات التأمين وإعادة التأمين، ويعكس حرص المنظمة الأفريقية للتأمين على مواصلة توفير منصة تجمع الخبرات والكفاءات من مختلف أسواق القارة، لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص التي تسهم في تطوير صناعة التأمين الأفريقية وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات المتسارعة.

وأوضح أن اختيار الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً لهذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وما تتيحه من فرص لإعادة تشكيل آليات تقييم المخاطر، وتحليل البيانات، والتسعير، وإدارة المطالبات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء..

وقال الزهيري "إن مسؤوليتنا كقطاع تأمين وإعادة تأمين أفريقي لا تقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي، وإنما تمتد إلى توظيفه بما يخدم احتياجات أسواقنا، ويدعم الشمول التأميني، ويسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة ومرونة واستدامة".

ويلقي علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية الكلمة الافتتاحية للمنتدى بالمشاركة مع فاسيش رامخالاوون رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى إعادة التأمين الأفريقي الأمين العام لجمعية شركات التأمين في موريشيوس.

ويشارك في جلسات المنتدى: الدكتور أفيناش رامتوهول وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في موريشيوس، والدكتور كورنيي كاريكيزي العضو المنتدب للشركة الإفريقية لإعادة التأمين (Africa Re) بنيجيريا، الدكتور ريشي أو. سوكداوور المدير التنفيذي المركز الوطني للبحوث الصحية في موريشيوس.

كما يشارك في المنتدى ألسون نهاري رئيس العمليات بشركة "أفريكس إنشور"، فيكي بيدمان الشريك الإداري المدير التجاري لشركة "أنتال إنترناشيونال" بجنوب أفريقيا، نهى يونس المدير التنفيذي لشركة "اتحاد الخبراء تونس / PREV-EX أفريقيا".

وتشهد جلسات المنتدى كذلك مشاركة فلورنس بوبدا مسئولة قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، شادريك مابفومو أخصائي تأمين أول بمؤسسة التمويل الدولية، لمياء بن محمود الرئيس التنفيذي لشركة التونسية لإعادة التأمين (تونس ري)، ألكسندر ندجور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتك أفريقيا المحدودة، ماتيلدا ستانلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيكشورانس" (Techsurance)، ريشي سيو نوندون الرئيس التنفيذي للمعلومات للمجموعة "MUA" في موريشيوس وشرق أفريقيا و فيكرام راملوشون العضو المنتدب لمجموعة شركات "غاردريسك".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تسلمت رئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) من إثيوبيا لمدة عام كامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة بالقاهرة، والذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و الهيئة العامة للرقابة المالية في 7 يونيو الماضي.

وتنص اللوائح المنظمة لعمل المنظمة الأفريقية للتأمين على أن تتولى الدولة المستضيفة للمؤتمر رئاسة المنظمة لمدة عام كامل، و من المقرر أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026–2027، وبموجب هذا التسليم يكون رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية علاء الزهيري رئيسا لمنظمة التأمين الأفريقية لمدة عام.

ويعزز تسلم مصر رئاسة المنظمة دورها كمركز إقليمي محوري لصناعة التأمين في إفريقيا، ويدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين بالقارة.

جاء اختيار القاهرة لاستضافة هذا المؤتمر تأكيدًا للمكانة المتنامية التي تحظى بها مصر في قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات القارية الكبرى بكفاءة واحترافية، تعكس ما تمتلكه من ثقل مؤسسي واقتصادي.

المنظمة الأفريقية منتدى إعادة التأمين الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

جوارديولا وصلاح

شيء نادر .. «جوارديولا»: محمد صلاح اللاعب الذي تمنيت وجوده معي في مانشستر سيتي

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب

ترشيحاتنا

نيسان بيكسو

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

سيرين عبد النور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

الأطعمة المعلبة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

نيسان بيكسو
نيسان بيكسو
نيسان بيكسو

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مي حلمي يسأل "عملتى إيه"؟

بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟
بجسم نحيف.. الجمهور لـ مى حلمى يسأل "عملتى إيه"؟

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور
مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد