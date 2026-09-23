تحت رئاسة مصر .. «منظمة التأمين الإفريقية» تستعد لإطلاق المنتدى الـ 30 في موريشيوس أكتوبر المقبل

تستعد المنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) لإطلاق منتدى "إعادة التأمين الإفريقي الـ 30" في موريشيوس يوم 10 أكتوبر المقبل، وهو المنتدى الأول للمنظمة منذ تولي مصر رئاسة المنظمة في يونيو الماضي وتولى رئاستها علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية لمدة عام كامل.

وقال علاء الزهيري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "من البيانات إلى القرارات: كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في قطاع إعادة التأمين" ويستمر خمسة أيام بمشاركة أكثر من 500 متخصص في مجالي التأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع واستكشاف الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن انعقاد هذا المنتدى للمرة الثلاثين يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الأفريقي في مجالات التأمين وإعادة التأمين، ويعكس حرص المنظمة الأفريقية للتأمين على مواصلة توفير منصة تجمع الخبرات والكفاءات من مختلف أسواق القارة، لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص التي تسهم في تطوير صناعة التأمين الأفريقية وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات المتسارعة.

وأوضح أن اختيار الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً لهذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وما تتيحه من فرص لإعادة تشكيل آليات تقييم المخاطر، وتحليل البيانات، والتسعير، وإدارة المطالبات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء..

وقال الزهيري "إن مسؤوليتنا كقطاع تأمين وإعادة تأمين أفريقي لا تقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي، وإنما تمتد إلى توظيفه بما يخدم احتياجات أسواقنا، ويدعم الشمول التأميني، ويسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة ومرونة واستدامة".

ويلقي علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية الكلمة الافتتاحية للمنتدى بالمشاركة مع فاسيش رامخالاوون رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى إعادة التأمين الأفريقي الأمين العام لجمعية شركات التأمين في موريشيوس.

ويشارك في جلسات المنتدى: الدكتور أفيناش رامتوهول وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في موريشيوس، والدكتور كورنيي كاريكيزي العضو المنتدب للشركة الإفريقية لإعادة التأمين (Africa Re) بنيجيريا، الدكتور ريشي أو. سوكداوور المدير التنفيذي المركز الوطني للبحوث الصحية في موريشيوس.

كما يشارك في المنتدى ألسون نهاري رئيس العمليات بشركة "أفريكس إنشور"، فيكي بيدمان الشريك الإداري المدير التجاري لشركة "أنتال إنترناشيونال" بجنوب أفريقيا، نهى يونس المدير التنفيذي لشركة "اتحاد الخبراء تونس / PREV-EX أفريقيا".

وتشهد جلسات المنتدى كذلك مشاركة فلورنس بوبدا مسئولة قطاع الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، شادريك مابفومو أخصائي تأمين أول بمؤسسة التمويل الدولية، لمياء بن محمود الرئيس التنفيذي لشركة التونسية لإعادة التأمين (تونس ري)، ألكسندر ندجور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتك أفريقيا المحدودة، ماتيلدا ستانلي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيكشورانس" (Techsurance)، ريشي سيو نوندون الرئيس التنفيذي للمعلومات للمجموعة "MUA" في موريشيوس وشرق أفريقيا و فيكرام راملوشون العضو المنتدب لمجموعة شركات "غاردريسك".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تسلمت رئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) من إثيوبيا لمدة عام كامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة بالقاهرة، والذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و الهيئة العامة للرقابة المالية في 7 يونيو الماضي.

وتنص اللوائح المنظمة لعمل المنظمة الأفريقية للتأمين على أن تتولى الدولة المستضيفة للمؤتمر رئاسة المنظمة لمدة عام كامل، و من المقرر أن تتولى مصر رئاسة المنظمة خلال الفترة 2026–2027، وبموجب هذا التسليم يكون رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية علاء الزهيري رئيسا لمنظمة التأمين الأفريقية لمدة عام.

ويعزز تسلم مصر رئاسة المنظمة دورها كمركز إقليمي محوري لصناعة التأمين في إفريقيا، ويدعم جهود تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق التأمين بالقارة.

جاء اختيار القاهرة لاستضافة هذا المؤتمر تأكيدًا للمكانة المتنامية التي تحظى بها مصر في قطاع التأمين على مستوى القارة الإفريقية، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات القارية الكبرى بكفاءة واحترافية، تعكس ما تمتلكه من ثقل مؤسسي واقتصادي.