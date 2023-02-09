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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتفين من نوكيا بمواصفات جيدة

فئة 3 آلاف جنيه..
فئة 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتفين من نوكيا بمواصفات جيدة

أثر ارتفاع الأسعار الهواتف الذكية على عدد كبير من راغبي شراء الهواتف الذكية، ويبحث الكثيرون عن هواتف تتمتع بمواصفات جيدة مع سعر رخيص تناسب الشباب ومحدودي الدخل، ومن ضمن هذه الهواتف يأتي هاتفى نوكيا Nokia C10 و Nokia C1 ضمن هذه الهواتف. 

 

ويتوفر هاتفي نوكيا Nokia C10 و Nokia C1  ضمن فئة 3 آلاف جنيه في السوق المصري، علما بأن السعر يختلف حسب المتجر وأيضا حسب نسخة الهاتف.     

  

هاتف نوكيا Nokia C10 

 

وجاء هاتف نوكيا Nokia C10 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD ، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 بكسل، وجودة +HD ، وحماية من نوع  Panda Glass ، وكاميرا خلفية أحادية دقة 5 ميجا بيكسل، وتقنية HDR ، وفلاش LED في الخلف، مع دعم تسجيل الفيديو بجودة 720 بيكسل، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي دقة 5 ميجا بيكسل. 

 

ويعمل هاتف نوكيا Nokia C10 بمعالج من نوع Unisoc SC7331e Quad Core رباعي النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 و 2  جيجابايت، و 16  و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، مع نظام التشغيل آندرويد 11 المخففة، مع بطارية سعة 3000 ميللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن بقوة 5 واط، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، مع شريحتي اتصال، وبلوتوث 4.2، وواي فاي 802.11 b/g/n .  

 

هاتف نوكيا Nokia C1 

 

وجاء بشاشة صغيرة من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة بجودة +HD ودقة 960×480 بكسل ومعدل كثافة 197 بكسل لكل بوصة، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 بوصة،مع كاميرا أمامية مميزة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.


ويعمل هاتف نوكيا Nokia C1 بمعالج بسرعة 1.3 جيجا هرتز رباعي النواة ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع بطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير، ومنفذ شحن microUSB ، كما يعمل بنظام تشغيل  Android 9 Pie النسخة المخففة Go edition، مع مقبس لسماعة الأذن بقياس 3.5 ملم ، مع دعم الراديو والبلوتوث وشبكة الواي فاي. 

 

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