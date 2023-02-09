تخلص من رائحة المنزل الكريهة بإعداد 5 معطرات طبيعية في مطبخك

هل تملأ المنزل أيضًا بمعطر الجو لجعل رائحته رائعة قبل وصول الضيوف؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فنحن نخبرك اليوم عن تلك الأساليب الطبيعية ، وبعد ذلك لن تقلق بشأن الرائحة القادمة من المنزل مرة أخرى.



في الوقت الحاضر، ازداد اتجاه معطر الغرف كثيرًا. هناك العديد من أنواع بخاخات معطر الهواء المتوفرة أيضًا في السوق. لكنها غالية الثمن كما أن كونك مليئًا بالمواد الكيميائية يمكن أن يفسد الصحة، في هذه الحالة ، أفضل حل هو استخدام معطرات الغرف الطبيعية. يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل خلال دقائق. تعمل هذه المعطرات على ملء المنزل برائحة طبيعية وفريدة من نوعها.



معطر غرفة القهوة





تعمل رائحة القهوة المنعشة أيضًا كمزيل طبيعي. يمكن بسهولة التخلص من الرائحة النفاذة مثل البصل والثوم.



كيفية الاستخدام

احفظ القهوة المطحونة في سلة المهملات بالمطبخ لإبعاد روائح النفايات.

رقيق الحمضيات

يعد معطر الغرف المصنوع من الحمضيات أو الحمضيات خيارًا رائعًا للتخلص من روائح الحمام والمطبخ السيئة. يمكنك أيضًا صنعها في المنزل.

تحضير

مزيج 4-5 قطرات من زيت البرتقال البري الأساسي وزيت الليمون العطري معًا في الماء. الآن ضعه في زجاجة رذاذ ورشها في جميع أنحاء المنزل.

معطر غرفة مجففات

يستخدم الفواحة في صناعة العطر، وهي مصنوعة عن طريق تجفيف الأوراق والتوابل. بصرف النظر عن شرائه مباشرة من السوق ، يمكنك أيضًا صنعه في المنزل.



تحضير

لصنع معطر الغرفة ، اخلطي بضع قطرات من الزيت العطري مع الرائحة التي تختارها مع الفواكه الجافة والأعشاب والتوابل واحتفظي بها في قدر داخل الغرفة.

جل معطر الجو



هناك العديد من أنواع المواد الهلامية المعطرة للجو المتوفرة في السوق. ولكن في هذا ، يتم استخدام العديد من المواد الكيميائية لجعل العطر قويًا ، مما قد يفسد الصحة أيضًا. هذا هو السبب في جعله في المنزل أكثر فائدة.

لصنع

جل معطر للجو منزلي جاهز ، اخلطي الجيلاتين بالزيت العطري من الياسمين والتولسي والبرتقال جيدًا في الماء.

صودا الخبز + معطر الغرف بالقرفة



يمكن أن يؤدي استخدام صودا الخبز والقرفة إلى التخلص من كل أنواع الروائح تقريبًا. للحصول على نتائج أفضل ، رش معطر الغرفة المحضر من صودا الخبز والقرفة في المنزل يوميًا. للقيام بذلك ، ضعي بيكربونات الصودا والقرفة مع الماء في زجاجة بخاخة واخلطيها

جيدًا .

يمكن أيضًا استخدام مسحوق البرتقال بدلاً من القرفة.