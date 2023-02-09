محافظ سوهاج يستقبل الأمين العام لحزب حماة الوطن لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وفد قيادات حزب حماه الوطن برئاسة اللواء طارق نصير امين عام الحزب ووكيل اول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ والنائبة ميرال الهريدي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمينة التعليم بالحزب والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ وامينه المرأة بالحزب والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد لحزب حماه بسوهاج والنائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا ابوالخير امين الامانه المركزية لحقوق الإنسان بالحزب والدكتورة ناريمان الرفاعي امينة التضامن الاجتماعي والدكتور احمد الديب امين امانه الحزب بسوهاج و هشام الشريف مستشار الأمين العام لشئون الاعلام وعمرو الجهيني رئيس قطاع خدمه المواطنين بمكتب الأمين العام حضر اللقاء السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة سوهاج وحزب حماه الوطن خلال المرحله القادمة .

في البداية،أعرب اللواء طارق الفقي عن سعادته بهذه الزيارة من قيادات حزب حماة الوطن برئاسة اللواء طارق نصير، مضيفا أن هذه الزياره تؤكد علي أهمية التعاون والتنسيق مابين الاجهزة التنفيذية والاحزاب السياسية لخدمة المواطنين والنهوض بأوضاعهم المعيشية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على توفير كافة أوجه الدعم من المحافظة ودعم جميع المبادارات التي تهدف لخدمه المواطن السوهاجي، مشيدا بجهود حزب "حماه الوطن" ومشاركته المجتمعية الفعالة .

فيما أعرب اللواء طارق نصير عن مدي سعادته ووجوده وقيادات حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج احدي محافظات الصعيد العريقة ووجه الشكر المحافظ على دعمه لجهود الحزب في سبيل خدمة المواطنين.

وقال” نصير”، بصفتي الأمين العام لحزب حماة الوطن انقل لكم تحيات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب و اللواء احمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب والدكتور احمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية.

وأكد نصير علي أن محافظات الصعيد شهدت طفرة في التنمية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات ،حيث نجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى المعيشة.

وأوضح أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية تعمل من أجل تحقيق أهم حقوق الإنسان وهو أن يكون له القدرة على الحصول على خدماته الأساسية التي تمكنه من جودة حياة حقيقية.

وشدد نصير علي أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لمحافظة سوهاج كانت فارقة و مختلفة عن مثيلاتها من بقية زيارات مواقع العمل والمشروعات، مشيرا إلى أن الأحزاب لها دور محوري في الارتقاء بالمجتمع المصري وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

وأكد منذ اعادة هيكلة حزب حماة الوطن كرثت الجهود للتواصل الدائم مع مشكلات المواطنين، وذلك من خلال وضع خطط وآليات ومقرات في محافظات الجمهورية تُمكن المواطن من الاتصال وعرض المشكلات، ومن ثم عرضها علي المسؤولين للعمل علي حلها، ضاربا مثالا على ذلك امانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج ممثلة في الدكتور احمد الديب الخولي امين عام المحافظة و أعضاء الحزب والنواب بغرفتيه النواب والشيوخ الذين لا يبخلون بجهدهم فى التعامل مع متطلبات المواطن السوهاجي وأيضا دورهم الفاعل في تنمية المحافظة .

وأضاف أن الحزب سوف يستهدف إطلاق عدد من المبادرات بمحافظة سوهاج في قطاعات. "الشباب والرياضة. ومحو الاميه. والصحه. والتضامن الاجتماعي. والتموين، فضلا عن انشاء عدد من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح أن بناء المستقبل مهمة الجميع؛ حكومة وأحزاب ومؤسسات وأفراد، تلك هي الرؤية المتكاملة لبناء الأوطان والنهوض بأوضاعها.

وعلى هامش اللقاء عقد محافظ سوهاج وأمين عام حزب حماه الوطن اجتماع بحضور وكلاء وزارات "التضامن الاجتماعي" والصحة. والشباب والرياضه. والتعليم. والتموين. لبحث آليات تنفيذ تلك المبادرات على أرض الواقع ووجه المحافظ بعمل تقرير شهري كامل بالنتائج التي يتم الوصول إليها .