مفيش مد|التعليم : انتهاء إجازة نصف العام 2023 اليوم وعودة الدراسة السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023 هو اخر يوم في إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس في مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يصدر أي قرار بـ مد إجازة نصف العام 2023 لطلاب المدارس ، مشددةً على إلتزام وزارة التربية والتعليم بالمدة الزمنية المحددة لـ إجازة نصف العام 2023 والتي تبلغ اسبوعين فقط من 28 يناير حتى 9 فبراير 2023 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد انتهاء إجازة نصف العام 2023 اليوم ، يبدأ رسمياً الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 يوم السبت القادم في المدارس التي لا تطبق إجازة السبت وهي : “الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسماعيلية”، إلى جانب عدد محدود من مدارس القاهرة والجيزة التي لا تطبق إجازة السبت مثل مدارس الراهبات ، بينما يبدأ الترم الثاني في باقي المدارس من الأحد القادم .

ويستمر الترم الثاني لطلاب المدارس من 11 فبراير حتى 11 مايو 2023 ، ليصبح بذلك إجمالي عدد أيام الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 90 يومًا

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية ، لتبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 ، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لتبدأ يوم 27 مايو 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدةً أن امتحانات الدور الاول تبدأ يوم 10 يونيو ، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم 19 يونيو

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الترم الثاني، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية

ومن المقرر خلال الترم الثاني أن يتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الترم الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.