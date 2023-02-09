4 نصائح للحفاظ على التركيز الذهني .. تعرف عليها

في حلقة جديدة من برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ قدمت مقدمة البرنامج نصائح بسيطة للحفاظ على التركيز الذهني؛ وذلك عن طريق تنفيذ بعض السلوكيات التي يجب أخذها في الاعتبار وتجنب البعض الآخر؛ وكانت النصائح كالتالي:

1. أن الشخص في بداية كل يوم يقوم بتحديد هدف معين يتمحور حوله الفعل الخاص بالشخص وذلك بجانب الأهداف الفرعية.

2. وأن يشعر بالرضا الدائم في كل نقطة يتم إنجازها وان لم يتم إنجاز مشروع العمل بالكامل أو الهدف بالكامل.

3. وضع برنامج ترفيهي قبل وبعد العمل لإنجاز الهدف.

4. تجنب "فوهة الوقت" وهي عندما يقوم الشخص بفحص تطبيقات التواصل الاجتماعي وعمل التعليقات والردود لأن الدراسات أثبتت أن استهلاء كل دقيقة تستهلك الذهن فيما بعد بما يعادل أربع ساعات.