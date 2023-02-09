قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب "المنازل"

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع المدارس الثانوية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 تخص طلاب المنازل.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي وصل لجميع المديريات التعليمية والمدارس ، أنه في ضوء الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وبالاشارة الى كتاب التعليمات الخاص بإجراءات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 الصادر عن وزارة التربية والتعليم تقرر :

التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم المسجل بها طلاب المنازل المستجدون المنقولون من الصف الثاني الثانوي الى الصف الثالث الثانوي بتسليمهم الأكواد الخاصة بهم ، حتى يتمكنوا عن طريق كود الطالب والرقم القومي من تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة

طلاب المنازل الراسبون من العام الماضي او الاعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها من الادارة التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة اعتبار هذه التعليمات هامة وعاجلة وتحت رعاية ومسئولية جميع مديري مديريات التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقًا لنظام التطوير المعلن بدون أي تراجع ، وسيتم سحب امتحانات الثانوية العامة 2023 من بنك الأسئلة ، وسيجرى تصحيحها إلكترونيًا ، وسيتم إضافة نسبة لا تتعدى 15% من الأسئلة المقالية القصيرة وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المركز القومي للامتحانات مستمر في إعداد مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن المقرر أن يتم رسمياً إعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهر مارس المقبل ، على أن تقوم الوزارة بإعلان تفاصيله في بيان رسمي في جميع وسائل الاعلام وكذلك في المدارس الثانوية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 سيراعي مصلحة طلاب الشعبتين العلمية والادبية ، وسيتم عرضه على اتحاد طلاب مدارس مصر اولا للتشاور معهم في ترتيب المواد والمساحة المتروكة بين كل مادة و اخرى حتى لا يتم ظلم طلاب اي شعبة.