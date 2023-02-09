عاجل
نشرة المرأة.. هذه الطريقة في المشي دليل على مرض خطير.. رضوى الشربيني تثير الجدل بـ أحدث ظهور.. أعراض 7 سرطانات صامتة يتجاهلها الملايين النقد العربي: 53.4 مليار دولار مكاسب البورصات العربية في يناير الماضي حل إشكاليات الأراضي عبر التملك وحق الانتفاع| بشري للمستثمرين في الصناعة والزراعة أخبار التعليم| نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 .. ظهرت الآن في مدارس القاهرة.. قرارات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة سعر ومواصفات Honor X8a.. موبايل هونر الشبابي بكاميرا 100 ميجابكسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُوجِّه بالتحقيق في أوجه قصور بمركز طب الأسرة بالفنت

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ،لمتابعة سير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين ،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدماات

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه  أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمركز طب الأسرة بقرية الفنت مركز الفشن،للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات المركز، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة  نصر أبوسيف وشريف حبشي وهاني جرجس.
 

تكثيف جهود أعمال ترميم الحفر بشوارع بنى سويف

محافظ بني سويف يراجع مع مسؤولي التعليم استعدادات استقبال الفصل الدراسي الثاني

وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا بعد انتهاء وقت التوقيع، وجود جهاز أشعة غير مستغل، بجانب حاجة وحدة الأسنان لبعض أعمال الصيانة، وعدم توافر بعض الأدوية ، فضلاً عن رصد كميات كبيرة من الغاب والحشائش وجذوع لأشجار جافة بفناء الوحدة ، والتي قامت الوحدة المحلية بالفنت بجهد كبير في رفعها وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارة الصحية

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، ودراسة الاستفادة من جهاز الأشعة العادية غير المستغل، مع توفير الأدوات اللازمة، وعمل الصيانة اللازمة بعيادة الأسنان،  إضافة إلى التحقيق مع مسئول سجل الحضور والانصراف فيما نسب إليه من ترك السجل مفتوحًا للتوقيع بعد مواعيد الحضور، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام  المحافظة.

بني سويف وزارة الصحة الوحده المحلية المصالح الحكومية محافظ بني سويف المستلزمات الطبية الخدمات الطبية المتابعة الميدانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

في رحلة قادمة من برلين..طاقم «مصر للطيران» ينقذ حياة شاب أصيب بأزمة قلبية| صور

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتابع جهود قطاع الزراعة في ملفات الأسمدة وصرف المبيدات

ترشيحاتنا

ليس الأهلي وحده.. قصة خسارة الزمالك 4-1 أمام ريال مدريد في مباراة الجيل

حل إشكاليات الأراضي عبر التملك وحق الانتفاع| بشري للمستثمرين في الصناعة والزراعة

مسلسل أزمة منتصف العمر.. هل يجب الانفصال شرعاً عن زوجته بسبب علاقته مع حماته

كواليس مشادة محمد عبدالمنعم ورودريجيز في مباراة الأهلي وريال مدريد

أئمة وعلماء تنزانيا يشكرون السيسي.. والأوقاف: الدورات التدريبية تحقق نقلة ثقافية وفكرية

أخبار التوك شو|السيسي يوجه رسالة للمواطنين.. والتموين تكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير للغاية| مرض مناعي يصيب الأطفال في هذه السن .. تعرف عليه

إيلون ماسك: تويتر يعاني العديد من المشكلات الداخلية والخارجية

بعد لقطة الحجاب.. 10 صور لـ مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس | شاهد

أضحكونا.. قسم شرطة يطلب أغرب أمر من السكان في أمريكا

فيديو

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

تراجعت 40 جنيها.. انفراجة في أسعار الدواجن بالأسواق

أطيب شرير.. تاجر مخدرات يعلن تبرعه لضحايا زلزال تركيا وسوريا

استمرار تراجع الذهب اليوم واستقرار الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ