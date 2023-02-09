محافظ بني سويف يُوجِّه بالتحقيق في أوجه قصور بمركز طب الأسرة بالفنت

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ،لمتابعة سير العمل بها،خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين ،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدماات

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمركز طب الأسرة بقرية الفنت مركز الفشن،للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات المركز، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة نصر أبوسيف وشريف حبشي وهاني جرجس.



وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا بعد انتهاء وقت التوقيع، وجود جهاز أشعة غير مستغل، بجانب حاجة وحدة الأسنان لبعض أعمال الصيانة، وعدم توافر بعض الأدوية ، فضلاً عن رصد كميات كبيرة من الغاب والحشائش وجذوع لأشجار جافة بفناء الوحدة ، والتي قامت الوحدة المحلية بالفنت بجهد كبير في رفعها وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارة الصحية

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، ودراسة الاستفادة من جهاز الأشعة العادية غير المستغل، مع توفير الأدوات اللازمة، وعمل الصيانة اللازمة بعيادة الأسنان، إضافة إلى التحقيق مع مسئول سجل الحضور والانصراف فيما نسب إليه من ترك السجل مفتوحًا للتوقيع بعد مواعيد الحضور، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.