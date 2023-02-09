وزير الخارجية يؤكد على أهمية البناء على زيارة الرئيس السيسي إلى صربيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، عددا من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدما، والتأكيد على أهمية استمرار البناء على زيارة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، مع الإشادة بتطوير العلاقات الاقتصادية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير خارجية صربيا، لافتا إلى أن الوزيرين ناقشا التعاون القائم بين البلدين في المحافل والمنظمات الدولية، وسبل تعزيز الدعم المتبادل فيما بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأنه تم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة وتيرة التنسيق والزيارات المتبادلة خلال المرحلة القادمة.