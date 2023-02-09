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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تنافس مرسيدس.. مواصفات Feifan F7 الصينية .. 5 طرازات 2022 باقة 600 ألف جنيه.. سعر تويوتا بيلتا موديل 2023 في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

بدأ إنتاج سيارة لادا نيفا عام 1977، ويتم إنتاجها حتي الأن دون أن يطرأ عليها أي تعديل جوهري، وتتميز بقوة محركها وهيكلها المتميز، وتنتمي لادا نيفا إلي فئة السيارات الدفع الرباعي ، وتحتوي لادا نيفا موديل 2010 علي جسم معالج ضد الصدأ، ولاتزال لادا نيفا تثير الاهتمام في السوق المصري، وذلك بفضل تراث السيارة العميق والراسخ في نفوس المصريين، ومازالت سيارة لادا القديمة تتوافر في سوق السيارات المستعملة بكثرة .

صنعت سيارة ألفا روميو 156 موديل 1998 من قبل الشركة الإيطالية لصناعة السيارات التي عانت كثيرا بسبب الحرب العالمية، حيث امتلكتها فيات جروب منذ عام 1986، وذلك التاريخ يعتبر بداية جديدة لسيارات ألفا روميو، بفضل تولي سيرجيو ماركيوني رئاسة مجموعة فيات وخططه التي دفعت الشركة إلي الأمام وبدأت تعطي ثمارها.

تنتمي سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022 إلي طرازات شركة تويوتا للسيارات التي تم تصميمها عام 1951 ، وهي تشبه السيارات الجيب وبدأ إنتاجها عام 1954.

تنتمي سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 الي فئة السيارات السيدان، وقدمت من قبل الصانع الياباني تويوتا، وانتشرت تويوتا بيلتا بين مختلف دول العالم ومن ضمنهم مصر، ونالت علي رضاء المواطنين بفضل ما تحتوي عليه تكنولوجيات ومميزات تتماشي مع فئتها السعرية في الأسواق، بالإضافة الي اعتماديتها العالية وتصميمها المميز، ومحركها القوي .

أعلنت شركة SAIC الصينية عن طرح سيارتها Feifan F7 الكهربائية الجديدة ، ويتوقع أنتشارها بقوة خلال الفترة القادمة ، وذلك لأنها تعتبر منافس قوي لسيارات مرسيدس الكهربائية الحديثة.

ظهرت سيارة مرسيدس AMG GT Coupe الجديدة موديل 2024 ، مؤخرًا أثناء اختبارها والتقط مصورين التجسس صور لها ، وكشفت الصور عن تصميمها الرياضي الرائع .


كشفت شركة بي إم دبليو رسمياً عن التحديثات التي حصلت على  BMW X5 موديل 2024 ، و سيارة X6 BMW  موديل 2024 ، قبل إطلاقهما رسميا في شهر مارس القادم من العام الجاري .

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات الحديثة موديل 2022، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في اقتناء سيارات حديثة، تمتلك احدث المواصفات والتكنولوجيات في عالم صناعة السيارات، بالإضافة الي عرض تلك السيارات بأسعار مناسبة لأغلب المواطنين المصريين، وتتماشي مع دخولهم، وتمتلك هذه السيارات محركات قوية، وتصميمات هيكلية مميزة.

 


 

لادا نيفا الفا روميو تويوتا لاند كروزر تويوتا لاند كروزر 2022 Feifan F7 مرسيدس AMG GT Coupe

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