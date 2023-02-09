أكاديمية الشرطة تنظم ورش عمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول .. فيديو

نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول.



جاء ذلك في إطار دور وزارة الداخلية الاجتماعى لتنمية الوعى لدى كافة شرائح المجتمع.

أكاديمية الشرطة نظمت ورشة العمل التدريبية الرابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (15- 19/1/2023) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية ، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية" ، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام ، جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية الأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة) .

يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.