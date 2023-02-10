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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالك.. علامة بالبطاطس تؤكد أنها سامة وتؤدي للموت

صدى البلد

 نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشور علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن علامات بنفسجي بالبطاطس يجب توخي الحذر منها .
 

وكتبت سماح في منشورها " خلي بالك فرق كبير جدا بين انك تلاقي جزء بنفسجي في البطاطس العادية المعروفة وبين البطاطس البنفسجي كسلالة.

طبعا عارفين أن البطاطس الجيدة العادية بتاعتنا تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو اى مظهر أو ملمس غريب ولكن تتفاوت خطورة هذه الأنواع من العلامات فى البطاطس من نوع لآخر فبعضها يحدث ضرر عند تناول كمية قليلة منه والبعض الاخر لايظهر أى مشاكل إلا بعد مرور فترة.

و من أخطر أنواع العلامات الغريبة فى البطاطس هي ظهور بقعة أو عدة بقع باللون البنفسجي أو "الموف" فهي تحتوي على مواد خطيرة وسامة ويجب الامتناع عن تناولها نهائيا لأنها قد تؤدي للوفاة. 

 


و السبب فى ظهور هذا النوع من العلامات ذو اللون البنفسجي بسبب تركيز الماغنيسيوم العالي بها نتيجة سوء تسميد البطاطس أثناء الزراعة.

باستخدام تركيزات عالية من بعض انواع أسمدة النيتريتودي لا تصلح

انما البطاطس البنفسجية كلها فدي سلالات يتم زرعها ببعض الدول زي أمريكا اللاتينية و فرنسا رائحته كـ الكستناء مذاقه كـ البندق وتدعى Vitelotte .  لا مشاكل بها ..لأنها هي كدا طبيعية كسلالة يعني لونها كدا بدون اي تدخل ..
رباني يعني  وتدخل في صناعة الحلويات والمخبوزات والسلطات 
 

تؤدى للوفاة الدكتورة سماح نوح اللون البنفسجي بالبطاطس البطاطس

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